焦点：对冲基金勇敢直面美股巨震 部分基金视之为超跌买点

8月24日美国纽交所内信息屏上显示的道琼斯工业指数。 REUTERS/Brendan McDermid

Adrangi的基金Kerrisdale Capital规模有3.5亿美元，今年迄今仍有10%浮盈。他与其他几家知名对冲基金并肩表态，他们坚守在美国股市场内。其中包括Leon Cooperman的Omega Advisors、Larry Robbins的Glenview Capital。Omega的基金本月浮亏11%，Glenview的基金浮亏5.5%。

不过，“我们没有从企业面或分析师那儿得到任何提示前景变差的讯号，”Omega Advisors的合伙人Steven Einhorn说，他表示他的公司相信股市将反弹。

对于那些个人财富很依赖油价或中国经济状况的投资者来说，Steven Einhorn的观点或许得不到认同，但路透联系的多数对冲基金都对美国股市前景维持乐观看法。而这之前，在短短一天内，道指挫跌了3.6%，标普500指数.SPX下挫3.9%。今年迄今，道指挫跌了近11%，标普500指数下跌了8%。

市场急震期间，许多对冲基金的内部风控经理都在指示交易员进行抛售，以控制损失，这也帮助加快了股市的近期跌势。美国银行的分析师估计，专门投资股市的对冲基金近期将净多仓比例从39%降至了35%。

David Tawil说，对一些人而言，这股疯狂卖压表明至少有部分投资大众很容易成为惊弓之鸟。他负责对冲基金Maglan Capital的运营，该基金管理着大约7,500万美元的资产。

“这好像一列失控的列车，充分证明如今的市场人士喜恶无常，”Tawil说。

同时，最成功的固定收益基金公司DoubleLine Capital共同创始人Jeffrey Gundlach警告称，这轮抛售可能还没结束。

“市场受到重创，人们需要时间来恢复元气，”Gundlach对路透说，“不可能三天就修正到位。”

预计在大约一周时间内，对冲基金的月底绩效数字就要揭晓。目前为止，这类基金投资者基本没有急切退场的兴趣。同时，基金经理也没有特地打电话或在月中提出报告安抚不安情绪。

**共同基金**

反观共同基金，情况和对冲基金大不相同。对冲基金一次锁定投资者的资金长达数月。但共同基金投资者一旦想退出持仓，基金必须立刻赎回其投资。

由Mason Hawkins运作的共同基金Longleaf Partners今年迄今下跌16.22%，持仓包括Chesapeake Energy和Wynn Resorts。

尽管不清楚Longleaf今年是否也饱受资金撤出之苦，但这样的绩效可能让投资者8月加速自美国股票基金撤出。客户资金今年1-7月已出走790亿美元，创1993年以来资金外流最快速度。

与此同时，各种策略类别的对冲基金今年1-7月有643亿美元新资金流入。

部分新资金流入大量押注货币且近来加码美国10年期公债的所谓全球宏观基金。

根据美国对冲基金研究公司(HFR)数据，截至上周，全球宏观基金今年以来上涨0.17%，股票对冲基金则平均下跌0.16%。

截至周一，Balter Discretionary Global MacroBGMIX8月已涨1.69%，部分是因押注油价将继续下跌。

eVestment数据显示，宏观基金今年上半年回报率5.5%，这激励投资人光是7月就投入85美元新资金。(完)

(编译 白云/李婷仪/张若琪 审校 龚芳/许娜)

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