综述：全球基金经理股票投资比重降至至少五年来最低

路透伦敦3月31日 - 尽管全球股市反弹，但投资者3月份还是将股票投资配比降至至少五年来最低水平，欧元区和日本资产首当其冲，因外界围绕央行刺激政策有效性的疑虑增加。

尽管全球股市反弹，推动MSCI明晟全球股市指数.MIWD00000PUS在3月上涨超过7%，但投资者对股票投资的配比较前月下降，达到五年新低45.9%。

而现金比例则从前月的5.3%上升至5.8%；不过全球基金经理还增加了另类投资，使这类投资的配比提高到7.4%，为至少五年来最高水平。另类投资包括对冲基金、私募股权、大宗商品和基础设施。

几位基金经理表示，考虑到第一季的市场动荡，他们力图避免押注市场涨跌，倾向于对风险资产保持中性立场。

“我们认为风险资产面临的环境颇具挑战性，我们低配发达地区股票、特别是欧洲股票，”BNP Paribas Investment Partners的多资产解决方案首席分析师Joost van Leenders称。

全球股市1月和2月遭遇大规模抛售，随后在3月反弹，但投资者并不急于重返战场。

此项调查是在3月17日至30日期间进行的，调查了美国、欧洲、英国和日本共计49名基金经理和首席投资官。

在他们的全球股票投资组合中，基金经理削减欧元区股票配比一个百分点至18.2%，日本股票配比从2月的20.2%降至18.9%。

不断增强的政治风险也促使投资者采取谨慎立场，英国选民在6月公投中支持退出欧盟的可能性增大，而特朗普(Donald Trump)在赢得共和党总统竞选提名的竞争中领先。

**公投结果并不确定**

虽然一些投资者称英国脱欧并不是他们的中心假设情景，但公投结果的不确定性料压制国内需求，因为企业推迟投资决策。一些民调显示支持和反对脱欧的选民比例非常接近，也施压英镑。

受访者预计，特朗普即便赢得党内提名，也不会入主白宫，但他们警告称美国总统大选的预选阶段有可能引发数轮市场波动加剧。

“显然，随着总统选举日渐临近，市场将开始对此事做出反应。目前市场更多聚焦于美联储，”英国财富管理公司Investment Quorum的首席投资官Peter Lowman称。

一些基金经理还对欧洲央行和日本央行的低利率政策影响甚微表达了担忧。

“长期而言，各国央行无法单凭实施低利率或负利率，就可以刺激经济成长，”Bank J Safra Sarasin资产配置策略师Jan Bopp指出。“如今需要的是财政措施。”

**弊大于利？**

在全球固定收益投资组合当中，投资人将欧元区债券持仓削减近3个百分点至25.7%，为2015年9月以来低位。

投资人亦将日本债券持仓下调2个百分点至12.8%，为2015年6月以来低位。

反观美国债券持仓则自上月的37.7%，升至39.8%；英国债券持仓则升3个百分点至13.1%，为2014年12月以来高位。

几位受访者怀疑，一些央行所采行的负利率政策是否弊大于利。

“我怀疑他们实际上会有多大的好处，这反倒强化各界对全球陷于通缩旋涡的想法，”HFM Columbus投资主管Rob Pemberton指出。

“他们可能也会对商业银行获利能力造成相当程度的损害，令人愈发担忧可能爆发类似2008年那样的系统性金融崩溃。”

Natixis资产管理公司策略师Raphael Gallardo指出，需祭出的刺激方案规模得持续扩大，“刺激方案拖得愈久，一旦货币刺激措施退场，经济可能出现的滑坡就逾深。”(完)