调查：英国基金减持本国股债配比 因忧心英国脱欧风险

路透伦敦2月29日 - 英国投资者2月大幅调降对国内股债投资配比，转而偏好欧元区资产，显示英国可能脱离欧盟的风险令投资人不安。

英国将在6月23日举行公投，最近几周中，公投结果可能是赞成脱欧的机率日益攀升，分析师及全球领袖纷纷对脱欧的政治及经济风险示警。

在伦敦市长约翰逊表态支持脱欧之后，公投话题已打压英镑兑美元GBP=跌至七年低点。

不过，大宗商品狂跌、以及决策官员面对全球成长疲软的无力感，也让市场信心雪上加霜。

“投资者一直垄罩在投资风险阴影下...不幸的是，地缘政治风险只要有一点风吹草动，投资氛围就会大为起伏，”Investment Quorum投资长Peter Lowman说。

“英镑承受了近来所有不确定性的冲击，一些大型机构甚至预测，如果公投结果是“退出欧盟”，英镑可能下跌多达20%，这个影响层面将非常大...你可能在股市赚到钱，但却因汇率而化为乌有。”

本月英国基金下调对英国股票的配比至26.7%，较上月下滑6个百分点；对欧元区和美国股票的配比均上调逾1个百分点，分别为16.5%和27.8%。

固定收益投资组合中，对英国债券的配比下调4个百分点，至八个月低位29.6%。对欧元区股票的配比升至30.9%，为至少五年来最高。

但在全球投资组合中，英国基金则重仓持有债券，将这一资产的配比调升至9月以来最高的24.9%，反映出避险情绪。股票配比调降至49%，亦为五个月低位。

是次调查在2月15-24日期间进行，期间市场动荡，因美国升息机率下滑，而且石油出口国似乎都认为原油价格跌势过度。

不过，对全球经济衰退的担忧犹存，20国集团(G20)领导人周末在中国会晤时一如预期未能就刺激经济的新举措达成一致。许多人认为，除了从货币刺激转为财政刺激外，当局别无选择。

“如果经济增长持续令人失望，对节支的看法就很有可能改变，”HFM Columbus Asset Management旗下投资主管Rob Pemberton称。(完)