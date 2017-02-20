香港四分之三的财务顾问认为行业正趋向费用制收费--调查

路透香港2月20日 - 环球互惠基金公司领航集团的亚洲分支周一发表调查结果显示，香港四分之三的财务顾问认为行业正趋向于费用制的收费模式，然他们为了推动收入增长仍然倾向采取佣金制。

领航亚洲近期发布“全球财务顾问趋势”调查报告，其中香港受访的132位财务顾问认为，采用费用制收费模式仅是时间问题，其中75%认为行业正趋向于费用制，惟仅5%受访者表示其业务已全面采用费用制。

报告指出，“尽管香港的财务顾问认为费用制收费模式的优势在于财务顾问能更好地帮助客户，而不只是简单地销售产品，但他们为了推动收入增长仍然倾向采用佣金制收费模式。”

香港证监会提出改善有关提供财务意见及收费模式的准则，包括禁止“独立”中介人收取费用及佣金。领航投资亚洲零售及中介业务董事总经理陆頴诗指出，尽管该建议未有全面禁止财务顾问收取佣金，此项在其他地区被广泛采纳的准则有助于投资者作出更明智的投资决定。

调查又显示，在香港，认为顾问工作愈趋困难的财务顾问较认为工作愈趋简单的多一倍以上。他们指出，监管规例的变更、市场波动以及全球经济影响是他们所面临的三大挑战。

相较于其他受访地区，香港的财务顾问认为客户缺乏耐性，对财务顾问有更高的期望，以及较难受财务顾问影响其投资决定。

在众多受访地区之中，香港的财务顾问对于未来的客户增长最为乐观，四分之三以上受访者预期客户人数会有所上升。同时，表示会在2017年专注吸引新客户的香港财务顾问占比亦高于其他地区。（完）