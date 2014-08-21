大成基金与资金管理软件商拜特联手推企业版“余额宝”

路透上海8月21日 - 在个人闲钱网上理财产品“余额宝”取得成功后，中国的基金公司又将目光转向企业闲钱增值领域，大成基金成为最新一员。大成基金与国内资金管理软件巨头深圳拜特科技股份公司联手推出企业现金管理平台--金源宝。

据大成基金提出材料，金源宝理财平台将对接大成基金旗下大成货币基金。该平台将可帮助企业闲置资金在保持充足流动性的同时实现由活期收益向货币基金收益转换。

大成货币基金是目前市场上仅有的49只未设大额限购政策的货币基金之一，是大成基金努力打造的机构版货币基金。

此前，中国线下支付龙头银联商务打造了国内首个“企业版余额宝”平台--“天天富”，至少有五家基金公司产品上线。7月底，“余额宝”的管理机构--天弘基金公司宣布，与企业资金管理系统提供商--九恒星联手推出面对集团闲置资金理财的“星计划”。

余额宝是天弘基金与阿里巴巴集团合作推出的，其对接的天弘增利宝基金。截止6月底，该基金基金净值为5,741.6亿元人民币，是国内最大的基金。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。