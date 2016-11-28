A股市场风格年底前或会切换 明年行情持乐观态度--长安基金

路透上海11月28日 - 自10月以来，A股市场渐趋热络，蓝筹股成为场内风向标。不过中国公募基金管理公司长安基金研究部负责人、基金经理栾绍菲认为，蓝筹股行情短期内不能持续，市场风格年底前可能会切换至成长股板块。

他指出，今年压制A股的负面因素，例如房价大涨及大宗商品大涨引起的资金分流、美元加息预期、人民币汇率贬值对国内货币政策继续宽松预期的压制等，明年将大多消失，A股将迎来一个宽松的环境，因此他对明年A股持一个乐观态度。

“蓝筹股已连续两个月跑赢成长股，回溯过往几年，这个时间已经不短。”他在接受路透采访时指出，国内经济仍处于结构调整中，基本面并不支持蓝筹股的持续上涨；而且蓝筹股的持续上涨，容易推动股指过快逼近上档心理阻力位，从而引发股指调整。

他相信，在投资者情绪和资金的推动下，市场风格短期内将会悄然发生变化，一些调整较为充分的成长股迎来上涨机会。

中国证监会和香港证监会上周五晚间联合宣布，深港股票交易互联互通机制（深港通）下的股票交易将于12月5日开始。市场人士认为，这亦将会给成长股带来短期上涨动力。

对于明年A股走势，他表示，“今年的这些负面因素，明年不能说完全消失，但可以说冲击力会消失大半，明年股市环境比较温和，通胀不会看到非常猛烈的上涨，这对股市而言是一个良性因素。”

他认为，随着债券及理财产品的收益率下行以及刚性兑付被彻底打破，投资者已开始接受收益与风险匹配的观点，股市成为国内现阶段较为核心的投资品，产业资本和长线资金对股市关注力度加大。

不过他仍认为明年A股仍将是一个区间震荡走势。他说，上证指数的波动与宏观经济基本面密切相关，明年中国经济继续增速放缓，沪综指可能更多地表现为运行中枢上移，但较难改变区间震荡格局。

他表示，明年较为看好医疗服务、互联网服务及先进制造三大题材。

沪综指上周五收报3,261.94点，创近11个月新高。（完）