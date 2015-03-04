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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 4日 星期三 15:54 BJT

俄罗斯民众列队送别涅姆佐夫

成千上万俄罗斯民众周二手持鲜花，列队经过涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的灵柩向他道别。涅姆佐夫的朋友们称，涅姆佐夫遇害说明，公开批评俄罗斯总统普京是一件相当危险的事情。不过民意调查显示，尽管卢布暴跌，且俄罗斯因乌克兰危机而遭到国际社会制裁，多数俄罗斯人仍支持普京。路透

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