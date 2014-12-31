复星国际将以4.33亿美元收购美国保险商Meadowbrook

路透香港12月31日 - 中国综合型民营企业--复星国际(0656.HK)周三宣布，将以合并方式收购美国专业财险及保险管理服务商--Meadowbrook Insurance Group, Inc.MIG.N，交易总额约4.33亿美元。

公司的声明称，与美国时间12月30日就收购MIG订立合并协议，公司间接全资拥有的Miracle Nova III (US), Inc将并入MIG。收购MIG的每股作价为8.65美元，较后者周一收盘价溢价24%。

合并建议须获MIG股东通过，及取得美国相关保险业监管机构等的批准方可作实，预计生效日期为合并协议日期起的210天或之前，并可延长90天。

复星国际表示，公司一直致力打造以保险为核心的综合金融能力，收购将为集团提供在美国的保险战略平台。

截至2014年9月底止，MIG的未经审核净资产约4.48亿美元，今年1-9月的除税后净利润为2,109万美元。

复星国际周三早段股价跌约1%，报10.1港元。(完)

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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