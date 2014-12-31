复星国际将以4.33亿美元收购美国保险商Meadowbrook

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港12月31日 - 中国综合型民营企业--复星国际(0656.HK)周三宣布，将以合并方式收购美国专业财险及保险管理服务商--Meadowbrook Insurance Group, Inc.MIG.N，交易总额约4.33亿美元。
公司的声明称，与美国时间12月30日就收购MIG订立合并协议，公司间接全资拥有的Miracle Nova III (US), Inc将并入MIG。收购MIG的每股作价为8.65美元，较后者周一收盘价溢价24%。
合并建议须获MIG股东通过，及取得美国相关保险业监管机构等的批准方可作实，预计生效日期为合并协议日期起的210天或之前，并可延长90天。
复星国际表示，公司一直致力打造以保险为核心的综合金融能力，收购将为集团提供在美国的保险战略平台。
截至2014年9月底止，MIG的未经审核净资产约4.48亿美元，今年1-9月的除税后净利润为2,109万美元。
复星国际周三早段股价跌约1%，报10.1港元。(完)
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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