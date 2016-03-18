固定收益对冲基金本季表现或为纪录最差--基金经理人Fuss

路透东京3月17日 - 被称为债券业巴菲特的知名基金经理人Dan Fuss周四表示，截至3月31日的三个月，可能是固定收益对冲基金史上表现最差的季度，因市场缺乏流动性。

Loomis Sayles副董事长兼投资组合经理Fuss称，金融危机后推出的监管举措伤及债券市场多个领域的流动性，使对冲基金难以维持“影子银行”活动。截至去年12月31日，Loomis Sayles管理着2,291亿美元资产。

“对于众多固定收益对冲基金，或许这会是表现最差的一个季度，”Fuss在访问东京时表示。

Fuss有50多年的债券投资组合领域的经验，目前运作旗舰Loomis Sayles债券基金(LSBDX.O)，该基金规模达154亿美元。

Fuss还表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能至少要等到12月总统大选结束后才加息。

“目前的共识是，他们希望按兵不动，在选举结束前他们更倾向于什么也不做。”

美联储周三维持指标利率不变，其最新预估显示，决策者预计年底前会有两次加息，每次加息25个基点，12月时预估为四次。(完)