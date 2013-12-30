远月大豆合约大跌 收储政策调整前景渐趋明朗

路透上海12月30日 -受有关中国收储政策调整消息的影响，大连大豆期货周一大幅下跌，远月合约一度触及跌停。市场担心政策调整令目前的收储价支撑消失，且库存豆抛售可能对市场带来冲击。

不过分析师表示，市场此前对收储调整已有预期，而从种植成本和相关作物的比价关系看，国内豆价大幅下跌的空间都不太大，短线不排除恐慌性的抛售的因素存在。

豆一主力1405合约收低1.52%，报每吨4,411元，盘中一度创下4,358元的四个月低位，不过午盘在低位买单的拉动下缩窄跌幅。远月1501合约一度触及4,182元的跌停水准，收盘下跌3.72%至4,194元。

市场人士表示，由于今年国产大豆的收储价格已公布，政策调整最早也会到明年的新作大豆上实施，因此对远月合约的冲击会更明显。

中国官方媒体新华社周五引述财政部长楼继伟的话称，财政部将制定目标价格，试行补贴大豆及棉花农户。但他并未提供时间表细节。

“收储政策调整市场已有朦胧预期，这次有点新闻事件引发的恐慌性下挫的意味，今天早盘市场的反应有点过激了。”上海中期农产品分析师关斌表示。

他指出，试行补贴政策，本意还是要保护农民的种植积极性，而不是大幅打压价格。从目前大豆和玉米的种植效益看，主产区农户因此而大幅改种大豆的可能性也很小。而且相对于进口大豆而言，国产非转基因大豆的定价差异化优势也会逐步显现。

**豆粕和豆油影响不大**

在今日大豆合约大跌的同时，国内豆油和豆粕的表现却相对坚挺，分别小涨0.26%和跌0.39%。截至北京时间周一15:00，美国芝加哥期货交易所(CBOT)指标大豆期货在亚洲盘中下跌0.44%，报每蒲式耳13.08美元。

市场人士并指出，相对于豆粕和油脂而言，目前大连豆一期货20多万手的总持仓规模不大，在短线资金进出的影响下容易出现较大的震荡。

2009年以来，中国一直实行大豆收储政策。发改委上月宣布，2013年东北地区大豆收储价为4,600元人民币，持平于去年。

华泰长城期货在2014年豆类年报中指出，基于收储政策大调整的预期，收储底价的保护作用大打折扣，期价有望向进口大豆价格靠拢，不过鉴于国产大豆产量有限，加之农户惜售情绪严重，豆一期价较进口大豆而言依旧会保持适度升水。

另一个有望试行补贴的品种--棉花今日跌幅略小，郑棉主力405合约下跌0.49%，远月411合约跌1.52%。由于此前市场有关棉花政策调整的讨论和消息已较多，此次财政部表态对市场心理的冲击明显偏低。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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