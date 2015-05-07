焦点：警惕油价强力反弹背后 期货与实货价格的深度背离--交易商

路透伦敦5月6日 - 虽然原油期货价格在分析师所谓的强劲需求推动下强力反弹，但实货市场的情况应引起警惕。

数以千万桶计原油在欧洲难以找到买主，西非、阿塞拜疆和北海原油交易商连叫需求疲软。

原油期货与实货市场的深度背离与2014年6月时的情景类似，当时实货市场疲软成为期货市场价格崩跌的前兆。

“作为大型实货原油买家，我们直接了解市场脉搏，当供应充足时我们会立刻感觉到，就像现在一样，”意大利独立炼油商Saras的执行副总裁兼总经理Dario Scaffardi对路透表示。

“短期而言，期货价格并不一定能准确反映实货市场。”

在OPEC拒绝减产，反倒决定逼退美国页岩油业者等生产成本高昂的生产商之后，指标布兰特原油期货价格在2014年6月至2015年1月间腰斩逾半。

但油价在1月创下每桶46美元低位后，周三即回升到69美元，因市场担忧美国减产幅度将高于预期，且迹象显示全球需求增速较预估为快。

然而，OPEC及国际能源署(IEA)数据显示，全球每日原油供给仍超过需求150万桶。交易商们指称，有更多证据表明供给的原油难以找到归宿。

阿塞拜疆轻原油交易商们指出，约有10批5月装载的原油还在力图寻找买家，时距6月原油入市仅剩两天。该款油品因质量较高，为欧洲最青睐的油品之一。

阿塞拜疆较指标布兰特原油升水即因而跌至12月以来低位，当时升水一度创下五年低点。

北海地区挪威Ekofisk原油价格跌至去年8月来最低，因未售出的5月船货还很多，虽然6月原油已经开始交易。

但是，情况最差的是安哥拉和尼日利亚原油，过去两年表现困顿，受累于美国原油荣景。

交易商称，市场上约有8,000万桶尼日利亚和安哥拉原油，5月船货至少还有十几批。

3月和4月曾购买大量尼日利亚原油的印度精炼商，现在转而购买更便宜的伊拉克和委内瑞拉原油。

“近期原油市场基本面因素看起来仍然很糟糕，尤其是大西洋盆地原油，尼日利亚、地中海和北海原油的价格也全线疲弱，”伦敦咨询公司Energy Aspect的分析师说。

**推高油价或许无功而返**

但不能肯定，原油期货市场会像2014年6月以后那样，绝对跟随实货市场的走势。

很多未知因素可能影响油价涨跌，如果伊朗和六大国6月达不成核协议，那么伊朗原油供应增加的可能性将降低，进而对油价产生一些支撑。

BP公司前执行长Tony Hayward上月表示，美国页岩油行业的资本和人力撤出规模很大，所以新一轮油价涨势可能比预期更早到来。

其他人认为，页岩油生产商最近几个月效率提高很多，一旦油价反弹至每桶70美元，他们很快就可以恢复生产。

石油贸易公司维多的主管Ian Taylor表示，他认为油价很快会再次下跌。

需求方面，最大的不确定性是今年下半年中国是否会恢复购买大量战略储备石油。

但越来越多的市场观察人士认为，基本面表明市场偏空，至少在供应减少或需求增加之前都将如此。

“当前涨势距离触顶或许尚远，但除非供需关系发生根本性改变，否则油价推上去之后可能很快就又开始回落，就像2008年下半年和2014年那样，多头只能像推石头一样重新从山脚往上推。”(完)

(编译 王颖/龚芳/杜明霞/李爽 审校 王丽鑫/李婷仪/郑茵)

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