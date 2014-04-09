国务院：未来增长面临下行压力 应加大预调微调力度

路透北京4月9日 -中国国务院在“十二五”规划实施中期评估报告中指出，“十二五”后半期及未来经济增长面临一定下行压力，应合理把握宏观经济政策的调控方向和力度，根据形势变化加大预调微调力度。

国家发改委网站周三刊登的报告全文并称，单纯以需求管理为主的财政政策和货币政策，在促进经济增长上的运作空间日趋缩小，未来应坚持需求管理和供给管理并重，以提高供给侧效率为重点，着力构建新的内在稳定增长机制。

“‘十二五’后半期及未来经济增长面临一定的下行压力。”报告称，既要防止一些地区不顾条件盲目追求高增长，又要守住经济增长底线，避免引发就业、财政、金融等连锁反应，防止经济出现大的波动。

报告称，财政政策应该在保障政府投资重点、防范地方政府性债务风险、促进结构调整等方面发挥更积极作用；货币信贷政策要有效防范通胀，保持金融市场流动性和利率水平合理适度。

国务院并指出，“十二五”规划纲要提出的24个主要指标绝大多数达到预期进度要求，少数指标已提前完成目标，但部分指标实现进度缓慢，需要给予高度关注。

而由于依靠投资拉动经济增长的模式没有得到根本改变，导致产能过剩同时地方政府债务也扩张较快，融资期限错配也潜藏一定流动性风险。

“大量债务集中在收益水平低且回收期长的基础设施、产能严重过剩产业和房地产领域，资金周转速度和使用效率下降，处理不好容易引发系统性金融风险。”报告称。

国务院还表示，将进一步增强汇率双向弹性，加快实现人民币资本项目可兑换；并加强地方政府债务监管，根据不同地区和不同领域负债水平的高低，有针对性地采取应对之策。(完)

欲览报告全文，请点击国家发改委网站 www.sdpc.gov.cn/

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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