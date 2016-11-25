新城控股预计明年房产销售额至少保持30%增速

路透上海11月25日 - 中国中型地产商--新城控股(601155.SS)高层周五表示，国内20多个城市出台房地产调控政策，将对明年国内房市产生不利影响，新城控股明年住宅销售不可避免将会受影响，增长势头将放缓，但仍能保持至少30%的增速。

新城控股联席总裁陈德力在新城商业年会新闻会上还表示，在商业地产方面，今年新城旗下购物中心--吾悦广场将有五家开业，至年底已开业的吾悦广场达到11家，明年将还有11家左右的吾悦广场开业。

“在国内调控的大趋势下，明年全国的速度保持不了（今年增速），那我们很难逆大势...不过我们明年希望至少保持过去几年30%的复合增长率。”新城控股副总裁欧阳捷指出。

今年十一前后，一线城市及天津、合肥、郑州等20多个城市集中出台了房地产市场调控政策，从限贷、限购、土地供应、市场监管等方面进行调节，国内楼市开始逐步降温，成交量明显萎缩。

今年前十月，新城控股实现合约销售额约548.69亿元，同比增长近130%。据国家统计局数据，前十月全国住宅销售额同比增长42.6%。欧阳捷预计，明年全国房地产销售面积增速约为15%，不过随着房价继续上涨，全国住宅合约销售额同比成长三成左右。

陈德力还透露，未来公司的吾悦广场项目，自建和轻资产运营两种模式将共存，估计轻资产运营模式将达到三成左右。

今年9月，新城控股签约管理绍兴诸暨市中心一幢商业地产，成为吾悦广场轻资产运营首例。新城商业规划至明年，公司已开业和在建的购物中心40个以上，2020年预计实现累计开业和在建项目共100个。（完）