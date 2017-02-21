郑商所新增交易限额制度 套期保值交易开仓数量不受此限制

路透北京2月21日 - 中国郑州商品交易所周二发布通知称，即日起新增交易限额制度。交易所可根据市场情况，对不同的上市品种、合约，对部分或全部的会员、客户，制定交易限额，套期保值交易的开仓数量不受此限制。

郑商所网站公布修订后的郑商所期货交易风险控制管理办法，新增了交易限额制度，规定同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有开仓交易数量的合计数，不得超过一个客户的交易限额。

“交易限额是指交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓交易的最大数量。”通知称。

通知并称，非期货公司会员或者客户的开仓数量不得超过交易所规定的交易限额。对超过交易限额的非期货公司会员或者客户，交易所可以采取电话提示、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入重点监管名单、暂停开仓交易等措施。（完）

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