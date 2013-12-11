路透北京12月11日 -中国证券报周三报导称，全国人大财经委员会副主任吴晓灵近日称，期货法已列入本届人大立法规划，期货法应确立以功能监管为核心的期货及衍生品市场监管体制，对属于同等法律关系的活动要接受统一监管。

吴晓灵是在上周二(3日)参加第九届中国国际期货业大会上做出上述表示的。她并称，在合理界定期货法与证券法调整范围的基础上，做好期货及衍生品市场与证券市场监管之间的衔接安排，划分好各类机构管理职权范围。

“期货法应确立以功能监管为核心的期货及衍生品市场监管体制。”她说，“不管交易场所的名称是什么，不管采用什么样的名目进行交易，只要交易产品和机制的本质属性一致，就应统一规则，统一监管。”

她还表示，期货法不应只局限于场内市场，立法重点应是场内，也要对场外市场作出相应规定。为了给场外衍生品发展预留空间，可以规定得原则一些，但对单一主协议、终止净额结算、履约保障机制等一些重要的制度，要以法律的形式明确下来。

无独有偶，证监会主席肖钢近日也表示，要通过立法形式，有效解决市场改革创新和监管执法实践面临的制度供给问题。尽快修订证券法，抓紧制定期货法。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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