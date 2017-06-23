上海一中院判决伊世顿操纵期货市场罪 罚没近7亿元

路透上海6月23日 - 据上海第一中级人民法院官方微信，该法院周五上午判决张家港保税区伊世顿国际贸易公司及高燕等涉案人操纵期货市场罪成立，对伊世顿公司判处罚金3亿元人民币，没收违法所得3亿8,930万元。

涉案的伊世顿总经理高燕和业务经理梁泽中分别被判处有期徒刑三年并缓刑三年、二年六个月并缓刑三年，并分别被判罚金100万元和80万元；华鑫期货技术总监金文献以操纵期货市场罪和职务侵占罪两罪并罚，执行有期徒刑五年，并处罚金60万元。

伊世顿由俄罗斯人扎亚、安东等实际控制，自2013年6月起，通过高燕、金文献介绍，以借用或收购方式，实际控制了19名自然人和7个法人期货帐户，与伊世顿自有帐户组成帐户组，进行中国金融期货交易所股指期货合约交易。

2015年初，伊世顿公司将自行开发的报单交易系统非法接入中金所交易系统，直接进行交易。同年6月1日至7月6日A股股灾期间，该公司利用以逃避期货公司资金和持仓验证等非法手段获取的交易速度优势，大量交易中证500股指期货主力合约、沪深300股指期货主力合约共377.44万余手，从中获取非法利益人民币3.893亿余元。

据新华社此前报导，2015年7月，公安部联合工作组掌握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索，遂交由上海市公安局依法开展立案侦查；11月高燕等人被公安机关批准逮捕，涉案资金被依法冻结。（完）