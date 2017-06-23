上海一中院判决伊世顿操纵期货市场罪 罚没近7亿元

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透上海6月23日 - 据上海第一中级人民法院官方微信，该法院周五上午判决张家港保税区伊世顿国际贸易公司及高燕等涉案人操纵期货市场罪成立，对伊世顿公司判处罚金3亿元人民币，没收违法所得3亿8,930万元。
涉案的伊世顿总经理高燕和业务经理梁泽中分别被判处有期徒刑三年并缓刑三年、二年六个月并缓刑三年，并分别被判罚金100万元和80万元；华鑫期货技术总监金文献以操纵期货市场罪和职务侵占罪两罪并罚，执行有期徒刑五年，并处罚金60万元。
伊世顿由俄罗斯人扎亚、安东等实际控制，自2013年6月起，通过高燕、金文献介绍，以借用或收购方式，实际控制了19名自然人和7个法人期货帐户，与伊世顿自有帐户组成帐户组，进行中国金融期货交易所股指期货合约交易。
2015年初，伊世顿公司将自行开发的报单交易系统非法接入中金所交易系统，直接进行交易。同年6月1日至7月6日A股股灾期间，该公司利用以逃避期货公司资金和持仓验证等非法手段获取的交易速度优势，大量交易中证500股指期货主力合约、沪深300股指期货主力合约共377.44万余手，从中获取非法利益人民币3.893亿余元。
据新华社此前报导，2015年7月，公安部联合工作组掌握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索，遂交由上海市公安局依法开展立案侦查；11月高燕等人被公安机关批准逮捕，涉案资金被依法冻结。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。