期货市场今年首两月成交量同比大增

路透北京3月1日 - 中国期货业协会周五公布数据称，1-2月全国期货市场累计成交量和成交额同比分别大幅增长128.62%和78.25%。

数据同时显示，2月全国期货市场的交易量和成交额同比分别增长58.47%和25.67%，环比分别下降27.90%和26.74%。

其中，2月成交量环比降幅最大的是郑州商品交易所，当月成交量为36,585,043手，占全国市场的32.37%，环比下降36.64%。郑商所今年1-2月累计成交量为94,328,875手，同比大幅增长233.73%。

而当月成交额环比降幅最大的是大连商品交易所，当月成交额为25,282.33亿元，占全国市场16.68%，环比下降达35.52%。1-2月，大商所成交额达64,489.50亿元，同比增长299.42%。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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