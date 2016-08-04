中金所称有关将放开股指期货限制措施的报导与事实不符

中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透北京8月4日 - 中国金融期货交易所周四发布澄清说明称，有关中金所将放开股指期货限制措施的媒体报导与事实不符，近期中金所未对外发布过相关信息。
中金所并称，去年股市异常波动以后，该所一直努力完善规则制度，强化一线监管，夯实市场运行基础，为股指期货功能发挥积极创造条件。
近日有媒体援引不愿具名知情人士称，中金所考虑放宽对股指期货交易的有关限制，可能会涉及非套保日内交易限制、保证金比率、手续费等多方面规定的放宽，不过相关规定还需要证监会的批准。
去年股市异常波动期间，中金所将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准，由30%提高至40%；上述合约套期保值持仓保证金标准，也由10%提高至20%。（完）
(发稿 张晓翀; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。