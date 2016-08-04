中金所称有关将放开股指期货限制措施的报导与事实不符

路透北京8月4日 - 中国金融期货交易所周四发布澄清说明称，有关中金所将放开股指期货限制措施的媒体报导与事实不符，近期中金所未对外发布过相关信息。

中金所并称，去年股市异常波动以后，该所一直努力完善规则制度，强化一线监管，夯实市场运行基础，为股指期货功能发挥积极创造条件。

近日有媒体援引不愿具名知情人士称，中金所考虑放宽对股指期货交易的有关限制，可能会涉及非套保日内交易限制、保证金比率、手续费等多方面规定的放宽，不过相关规定还需要证监会的批准。

去年股市异常波动期间，中金所将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准，由30%提高至40%；上述合约套期保值持仓保证金标准，也由10%提高至20%。（完）