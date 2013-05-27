复星预计未来十年财富管理、服务和消费将是中国高增长行业

路透上海5月27日 - 以投资管理见长的中国综合性民营企业--复星国际(0656.HK)高层周六表示，未来十年中国经济的增长动力将发生很大的改变，高增长行业亦会有明显变化，预计未来国内能高速增长的行业将是财富管理、服务业及消费。

复星副董事长兼首席执行官梁信军（CEO）在出席中国财富管理高峰论坛时指出，就未来的投资机会而言，除了复星一直倡导的中国动力嫁接全球资源的理念外，还应包括中概股的反做空及私有化，以及金融、互联网和资源业的机会。

他指出，未来三四年中国的人口红利将会逐步消失，过去那些依赖便宜劳动力而高速增长的行业将会面临较大经营压力。而消费红利倒是可以预期的，预计至2020年前中国消费可以继续保持15%的增速增长，但消费本身亦存在压力和瓶颈，最主要压力来自养老问题。

他解释称，今明两年是中国几十年来人口抚养比最低的年份，即政府和家庭的抚养负担最轻的时候，家庭消费能力最强，但随着人口老龄化，2020年前后政府和家庭的负担将会明显上升，家庭消费意愿减弱。不过单就未来七八年的消费高增长，毫无疑问地可以把中国消费市场推升至全球数一数二的规模，越来越多国内的分支行业将占据全球20-30%的份额，与中国人口占比相近。

“我预计这些行业可能包括消费及消费升级、服务业、金融、为制造业升级的服务业...将来能在中国市场做到老大的，也能跻身全球前十。”他说。

他指出，随着中国居民收入的提高和民间财富的快速增长,这将给财富管理业带来巨大机会。目前国内个人可投资资产规模已高达73万亿元人民币，未来政府还有收入倍增计划，意味着国内财富管理市场规模还将有很大空间。

他还认为，中国明年中人均国内生产总值（GDP）有望超过7,000美元，按国际惯例，人均3,000美元以上老百姓已解决了温饱并开始消费，超过7,000美元意味着百姓追求体验，意味着服务业将会有爆炸性地增长，未来五年左右的时间内，服务业占中国GDP中的比重将提升4-6个百分点。

**投资机会**

就投资机会而言，梁信军指出，未来应寻找那些中国市场未来会占全球20-30%的行业，在这些行业中找到全球数一数二的品牌。由于这些品牌原来的主要市场在欧美，近年来业绩增速放慢，因此目前估值很便宜。若是能成为这些品牌有影响力的股东，协助它做好中国市场，那么这些品牌就能享受到中国市场的高速增长。

中国动力嫁接全球资源是复星过去几年一直倡导的投资理念,例如复星参股法国地中海俱乐部CMIP.PA、希腊珠宝商Folli Follie(HDFr.AT)等。近期复星又宣布，携手复星-保德信中国机会基金，拟以不超过2.4亿美元收购以色列医疗美容器械生产商Alma Lasers至多95.6%股权。

他还表示，近期海外投资者对于中资概念股的疑虑未消，致使绝大多数中概股股票估值很低，其中不乏一些质地优良公司，这时就应对优质公司大胆地反做空，或者协助其私有化。

复星过去几年已提前在低估值的中概股中布局，例如复星国际旗下复星医药(600196.SS)2009年起收购当时在美上市的同济堂药业股份，最终以2,809万美元购得后者32.1%股份，后者在2011年退市。近日盈天医药(0570.HK)以等值以8.47亿人民币的港元收购该部分股份，投资回报接近4倍。

他还提醒，互联网未来将给社会以及实体经济带来深远的影响，例如对销售渠道的影响，近期已有不少运动及服装品牌纷纷关闭其零售门店。此外社会消费方式将来也会发生很大变化，更多人倾向利用互联网购物。

“现在7-8岁的孩子从出生开始就有iPad、iPhone，等这些孩子长大后消费的时候他们会怎么想？他们会觉得互联网就是生活的一部分，就象空调、自来水、电是一样。”他说，等这些孩子成为主流消费人群时，有很多业态会彻底消失。

他指出，未来将会考虑投资高增长的互联网公司，或是为这些互联网提供服务的公司，同时会选择性退出将被互联网覆盖的行业。

成立20年的复星以医药产业起家,并透过并购拓展至地产、钢铁、矿产、零售等多个产业，之后加大力度发展投资管理及金融保险业务.目前复星旗下拥有多家上市公司,例如复星医药(2196.HK)、国药控股(1099.HK)、南钢股份(600282.SS)、豫园商城(600655.SS)等.(完)

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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