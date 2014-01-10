复星国际收购葡萄牙储蓄信贷银行保险业务80%股份

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透香港1月10日 -中国综合性民营企业--复星国际(0656.HK)周四晚间公告称，已竞标收购葡萄牙储蓄信贷银行（Caixa Geral deDepósitos）旗下保险业务80%股份，竞标报价10亿欧元。
复星公告称，此次已赢得竞标购入葡萄牙储蓄信贷银行拥有的保险业分支Seguros e Saúde, SGPS,S.A.的80%股权,所涉各方将在公告日起约30日内签订协议，且收购事项仍须获得若干葡萄牙监管机构的批准。
葡萄牙储蓄信贷银行保险业务在葡保险业市场占有约26%的份额，是葡萄牙最大的保险公司。此前与中国复星国际进入竞标最后一轮竞争的还有美国阿波罗公司。
葡萄牙国债赤字严重，是接受欧盟、国际货币基金组织等救市援助的欧元区国家之一。根据欧盟、国际货币基金组织和欧洲央行组成的“三驾马车”2011年与葡萄牙达成的780亿欧元的援助协议，协议要求葡政府加快国有资产私有化进程以减少财政赤字。
复星国际周五早盘报7.45港元，上涨2.76%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 赵红梅；审校 林高丽)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
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