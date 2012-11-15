复星集团投资维格饼家20%股权 为陆资参股台湾食品业首例

路透香港11月15日电---中国最大综合类民营企业集团--复星集团周四表示,以3.6亿台币(约0.77亿元人民币)投资未上市的台湾糕饼业者--维格饼家20%股权,因看好两岸旅游消费需求.

这也是首例陆资参股台湾食品业者.复星集团副董事长兼首席执行官梁信军指出,以凤梨酥为主打产品的维格饼家,预料将持续受惠於两岸旅游消费增长,双方将以资源共享的模式进行合作.

"复星集团非常看好消费和消费升级类的行业前景,而维格正是旅游食品行业的优秀企业代表,将受益於不断增长的两岸旅游消费需求."梁信军在新闻稿中称.

复星的投资案已经获得台湾投审会核准.这也是复星继投资Club MedCMIP.PA、Folli Follie後在境外消费领域的又一投资.

复星集团董事长郭广昌今年3月表示,未来集团新的投资将向消费类转型,预计今年在该领域的投资规模将不会低於200-300亿元人民币.

台湾现任总统马英九在2008年上任後打开两岸观光大门,来台旅游人数快速增长,至2010年大陆观光客已超越日本,成为赴台第一大国家.至2011年底大陆观光客赴台人次达到178万,占总数约30%.

以上海为基地的复星集团主要五大业务板块为钢铁、矿业、房地产、医药、金融及零售."复星系"繁杂庞大,拥有多家中港上市公司股份,包括复星国际(0656.HK),复星医药(600196.SS)(2196.HK)等,及参股豫园商城(600655.SS),分众传媒FMCN.O,利尔化学(002258.SZ)等.

另外,复星国际还透过复星医药间接持股中国最大药品分销商--国药控股(1099.HK).(完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。