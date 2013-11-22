复星医药早盘近跌停 董事长郭广昌紧急辟谣

路透香港11月22日 -上海复星医药（集团）股份有限公司(600196.SS)(2196.HK)周五早盘双双大跌，A股几近跌停，H股则暴跌12.23%，该公司董事长郭广昌于午时紧急召开机构投资者电话会辟谣，并称要追求造谣者刑事责任。

周四晚间至周五早间，有传言复星集团董事长兼复星医药(集团)公司董事长郭广昌在香港被限制出境，周五早盘，复星医药H股率先下跌，之后波及A股。复星国际(0656.HK)大跌6.17%，复星系旗下上市公司股票均略有影响。

郭广昌在午间12:30分举行的机构客户电话会议里，对参会的500多机构投资者表示，“我们（复星国际）发CD，今日交割，（造谣者）用谣言方式打击赚钱，太没有专业素质了，我们要坚决打击。”

他并强调，为保护投资者利益，复星要将此事一查到底，“坚决不能让作恶者得逞，这不仅关系到复星投资者利益，更是关系到维护商业道德。”

复星集团品牌发展部负责人对路透表示，“ 这次市场传言纯属谣言，不排除有机构散发恶性谣言做空复星来牟利。”

复星国际(0656.HK)11月7日公布，将发行5年期38.75亿港元规模的有担保可换股债券。复星国际拟将所得款项净额用作营运资金及一般企业用途。

在复星召开机构投资者会之后，复星医药、复星国际午间开盘股价已大幅扭转跌势。

创建于1992年的复星集团是中国大型综合类民营企业之一，郭广昌为董事长，2007年，复星集团母公司复星国际(0656.HK)在港交所整体上市，旗下业务包括医药、房地产开发、钢铁、矿业、零售、服务业及战略投资领域，上市公司包括南钢股份(600282.SS)复星医药(600196.SS)、豫园商城(600655.SS)、招金矿业(1818.HK)。(完)

(记者 赵红梅；审校 黄凯)

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