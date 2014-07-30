复星与上影共组文化产业投资基金

路透上海7月30日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)正加紧在文化娱乐产业的布局，最新举动是公司与上海电影集团周二签署战略合作协议，双方联合成立上影复星文化产业投资基金。今后，双方将以此为平台，在影视制片、发行、放映和衍生品开发等领域展开深入合作。

公司新闻稿指出，双方将携手参与国内外优质电影或电视剧等项目的投资和引进；双方还将共同进行电影院线资产的投资和并购，充分挖掘中国电影市场爆炸性增长带来的行业机会。

未来双方将积极研究影视文化全产业链的经营开发，整合双方行业优势资源，在影视基地、文化创意产业园区、文化休闲旅游项目等方面，探索合作共赢模式。

复星最近在影视行业的投资力度加速，最近的举措包括了上月其与美国好莱坞的Studio 8公司签署投资协议，以及增持博纳影业BONA.O，复星及旗下子公司合并持有20.8%博纳股份，成为博纳影业第二大股东。

复星的目标是整合全球顶尖的影视娱乐资源，未来通过包括并购投资在内的多种方式，建立一个覆盖世界范围，集影视娱乐、文化消费、媒体网络等于一身的大文化平台。

复星国际周三早盘收报10.04港元，跌0.99%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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