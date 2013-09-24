福耀玻璃拟发行H股 规模不超过扩大后股本18%

路透上海9月24日 - 中国最大的汽车玻璃企业--福耀玻璃(600660.SS)周二公告称，为满足公司业务发展对资本金的需要，公司拟发行H股并申请在香港联交所主板上市，H股发行规模不超过扩大后总股本的18%，并授予簿记管理人不超过H股发行规模15%的超额配售选择权。

据公告，公司此次发行的股份为普通股，每股面值为1元人民币，发行方式为香港公开发行及国际配售。

福耀玻璃此次发行H股所得的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于在俄罗斯、美国或欧洲、美洲等地区建设汽车玻璃及浮法玻璃生产基地、营销与服务网络，扩大企业生产能力，加大国际市场开拓力度，加快推进公司国际化战略的实施；在俄罗斯、美国或欧洲、美洲等地区建立国际化研发及设计平台，完善研发体系等。

目前福耀玻璃总股本为20.03亿股，若不计超额配售选择权，公司发行H股规模约为4.4亿股。

福耀玻璃周一收报7.8元，过去一个月累计上涨6.7%。（完）

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(发稿 林琦； 审校)

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