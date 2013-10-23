福耀玻璃拟投资4.2亿美元在俄美建厂

路透北京10月23日 - 中国最大的汽车玻璃企业--福耀玻璃工业集团股份有限公司(600660.SS)周三公告称，拟投资4.2亿美元，分别在俄罗斯和美国设立子公司，建设浮法玻璃和汽车安全玻璃项目，加快其国际化布局。

公告称，福耀拟在美国俄亥俄州投资设立福耀玻璃美国公司，并拟由该公司投资2亿美元建设汽车安全玻璃生产项目，最终形成年产300万套汽车安全玻璃的生产规模。

同时，福耀拟在俄罗斯投资2.2亿美元建设浮法玻璃项目，形成45万吨优质浮法玻璃的生产规模，为其已有的俄罗斯汽车安全玻璃项目提供原材料。

福耀玻璃上月末宣布，计划发行H股并申请在香港联交所主板上市，以满足业务扩张对资本金的需求，募集资金用于在俄罗斯、美国或欧洲、美洲等地区建设汽车玻璃及浮法玻璃生产基地、营销与服务网络。

上海证券报周三报导，由于欧美经济衰退，导致海外购买力下降，加上人民币持续升值，削弱了中国制造业的竞争力，近年来中国工厂各种成本近年来逐年上升，国内生产的成本优势不断被削弱。据福耀玻璃董事长曹德旺透露，目前福耀的一块汽车玻璃从中国制造到送到美国客户手中，与直接在美国生产的成本仅相差1美元。

报导称，福耀玻璃目前在全球市场占有率为20%左右，海外销售收入贡献了总收入的35%。福耀下一步将生产高档产品，目标是进军全球汽车玻璃第一位。

目前美国是全球第二大汽车市场，仅次于中国市场。而未来俄罗斯有望成为世界第三大汽车制造基地。

福耀玻璃周二收报8.33元人民币，过去一个月累计上涨8.6%。（完）

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(发稿 张晓翀／林琦；审校 张喜良)

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