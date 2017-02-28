专访：中国“玻璃大王”曹德旺称今年将完成在美投资计划

路透香港2月28日 - 中国最大的汽车玻璃制造商福耀玻璃(600660.SS)董事长曹德旺表示，公司今年将推进在美国约10亿美元的投资，尽管在中美两国间紧张态势升温之际，此举面临国内的批评声音。

曹德旺周一在香港接受路透专访时表示，福耀玻璃今年还将在德国和俄罗斯进一步投资1.3亿美元，以涉足更多海外高端市场。

曹德旺表示，计划今年在美国俄亥俄、伊利诺伊和密歇根州通过投资建厂创造大约4,500个就业岗位。

在美国监管机构加强对中资收购案的审查、以及特朗普强烈批评中国贸易政策之际，福耀玻璃的在美投资计划于中国社交媒体上引发了强烈批评，有网民呼吁政府“别让曹德旺跑了”。

不过曹德旺表示，对于福耀而言，美国是一个合理的投资目的地。福耀的产品供应给几乎每一个汽车品牌，包括大众汽车(VOWG_p.DE)、通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)等。

“美国是我们最大的海外市场。我有能力而且也会在美国赚钱，”他说。

“特朗普是个很聪明的人，他当总统不会影响福耀在美国的投资。”

他说未来2-3年，福耀在美国的订单预计将从当前的6亿美元增加至10亿美元。

福耀决定在美国和海外其他市场建厂，是为了将玻璃生产迁移至离外国客户更近的地方。

福耀也能因美国更低廉的原材料、电力、天然气、税收以及运输成本而受益。

曹德旺少年时从高中辍学，创造了白手起家的神话。根据胡润中国富豪榜，他2016年资产价值达到110亿元人民币，是中国最富有的人之一。(完)