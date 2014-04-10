汇市利差交易卷土重来 “脆弱五国”货币受追捧

图为20元及10元面额的土耳其里拉纸币。 REUTERS/Murad Sezer

路透伦敦4月9日 -随着美国带领全球经济复苏的预期，吸引投资者重返风险较大的新兴货币市场，外汇市场的利差交易在消沉了几个月后卷土重来，欧元则可能沦为牺牲品。

高度依赖外资的“脆弱五国”货币--土耳其里拉、南非兰特、巴西雷亚尔、印尼卢比和印度卢比受到追捧。

五国货币在去年大部分时间里遭到冷遇，因市场担心美国撤出货币刺激举措将促使资金撤离新兴市场。

但期权市场显示这些货币后市可能上涨，因衡量主要货币波动性的指标已然下滑，鼓励投资者更大胆地追求高回报。

这种借入低收益率货币而买进较高收益率货币的交易，在策略灵活的资产管理公司、投机客和对冲基金中尤为流行。

这些交易已经带来了稳固的长期回报，但在今年第一季陷入困境，受累于市场担心中国经济大幅放缓，及俄罗斯和西方国家在乌克兰问题上的交锋可能损及全球经济复苏。

利差交易面临的最大挑战莫过于市况骤变：如果风险较高货币未来急跌，则将抹去较高利率带来的投资获利。

不过这种担忧已有所缓解，使投资者能够专注于各国货币政策的分化和宏观经济趋势。

虽然美国联邦储备委员会(美联储/FED)正逐步削减购债计划，市场也预计其可能在2015年中收紧政策，但欧洲央行(ECB)和日本央行却都承诺为市场提供大量资金，以支持经济和防范通缩风险。

上周，欧洲央行总裁德拉吉暗示有可能采用所谓的量化宽松(QE)举措，因德国央行的反对声似乎有所削弱。

如此一来，欧元应会加入日圆行列，甚至可能代替美元，成为投资者以超低利率借入的首选货币。

“地缘政治紧张局势趋于平静，市场得以重新聚焦于货币政策的分歧，以及利差交易，”荷兰国际集团(ING)货币策略部门主管ChrisTurner称。

“美联储对经济复苏的信心明显正在增强，政策正常化道路以及美元走强趋势应会持续。我们偏好用欧元作为利差交易融资。”

投资者也在买进传统的高收益货币，如交投活跃的新西兰元、澳元、加元和挪威克朗，通过出售欧元、日圆及一定程度的美元筹得资金。

4月1日止当周，投机客削减澳元空头仓位近五分之一，对新西兰元依然看法乐观。

交投不太活跃的新兴市场货币表现抢眼，本周土耳其里拉和南非兰特兑美元触及三月高位，巴西雷亚尔兑美元升至五个月高点。印度卢比上周触及八个月高位，印尼卢比则徘徊在去年10月高位附近。

这些货币在去年下半年全部遭遇大规模抛售，当时美债收益率上升促使众多投资者重返美元计价资产。

**随着波动率下降，利差交易复兴**

根据基金追踪机构EPFR的数据，在第一季资金流出逾500亿美元之后，全球新兴市场股票基金在4月2日止当周流入25亿美元，债券基金仅流入10亿美元。

资金流入状况凸显了利差交易的复兴。据卡斯商学院2012年的研究报告，利差交易过去30年的平均年回报率为5%。

法国兴业银行的分析师表示，近期卷土重来的利差交易看来颇具潜力。该银行10国集团(G10)利差交易货币篮子显示今年迄今回报超过3%。分析师补充说，新兴市场利差交易货币篮子的回报有可能是这个幅度的将近两倍。

美国、日本、欧元区和瑞士等发达经济体的借贷成本接近于零，那些地方的债券收益率目前也处于低档，因此以主要货币赚钱的机会有限。

根据期权价格推算的隐含波动率暗示，汇率不太可能大起大落。一个月期欧元/美元隐含波动率处于2007年中期以来低点，美元/日圆隐含波动率接近2012年底时的低点。

如果全球经济成长疑虑重现、地缘政治紧张局势升温、或者美联储收紧政策时点早于预期，则波动率可能激升。但预计目前波动率将保持在低位，从而鼓舞投资者的风险意愿。

如果投资者惊慌失措而出脱仓位，利差交易本身会让波动性放大，但目前来看还不必担忧，因为这种交易才刚刚开始升温。

“现在还只是在利差交易周期的开头，因此波动性不大可能受到仓位变化的牵引，”汇丰外汇策略主管DavidBloom表示，“本次波动率下滑的最佳操作方式，就是买入高收益的‘脆弱五国’货币。”(完)

(编译 许娜/王兴亚/郑茵 审校 徐文焰/戴素萍/张明钧)

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