人民币逆中间价收升 CNH走强与客盘购汇减少助力反弹

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海/北京5月20日 - 人民币兑美元即期周三收升，中间价则跌至一周低位，因国际美元.DXY隔夜续涨。交易员称，人民币即期和中间价背离，外因离岸CNH走强，内因客盘购汇略减，也有些许隔夜美元多头平仓，然结售汇仍相对均衡。四五月份是成交淡季，窄幅震荡行情料延续。
他们并表示，美元指数重新站上95关口，但人民币中间价跌幅有限，凸显央行不希望人民币贬值决心。不过人民币亦无升值压力，因近期经济数据差强人意。经过近两个月横盘，后市预期愈发不明朗，但若未来实需结汇能逐步显现，人民币仍存一定的升值空间。
"今天主要是没有什么购汇盘，油盘没有来，昨天是有油盘。"一外资行交易员表示。
她并认为，后市缺乏方向指引，在没有新政策出台的背景下，四五月份相对来说是淡季。今日车盘购汇基本没有，石油购汇盘亦因油价CLc1反弹而有所减少。但近期人民币略走升客盘购汇便随之增加，不断抬高USD/CNY汇价重心，直至6.21关口遭遇大行结汇盘支撑。
“从交易上，感觉央行在保人民币6.21位置。”另一股份行交易员表示，“当然现在大家也比较冷静，大动可能性不大。”
全球汇市方面，美元兑欧元周三触及三周高位，兑日圆升至两个月高点。美元/欧元结束了四年来的最弱走势，本周上涨近0.04美元。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 CNY=CFXS 6.2038 6.2066 0.05%
中间价 CNY=PBOC 6.1125 6.1098 -0.04%
成交额 CNYSPTVOL=CFXT 127亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.54% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 49 6.2020 6.2069
2015年来即期升贬值幅度 0.00%
1年期美元/人民币掉期升水 1297
今日 上日
1年期NDF CNY1YNDFOR= 6.2515/6.2565 6.2495
CNH即期 CNH= 6.2056/6.2076 6.2083
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)
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