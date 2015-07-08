人民币放量微收升 央行维稳离岸CNH由跌转涨

路透上海/北京7月8日 - 人民币兑美元即CNY=CFXS周三放量微收升，中间价则小跌 至一个月低点。市场人士称，央行维稳态度坚决，境内CNY依然坚守6.21元关口支撑，加之 套利盘境外结汇带动，离岸CNH亦由跌转涨；不过一年期美元/人民币掉期升水因恐慌买盘涌 出一度升至逾三个月新高。

他们并指出，市场恐慌之时，央行维稳之心更坚，目前来看股汇双杀局面不会出现。不 过市场对昨日美元/人民币期权隐含波动衡量的恐慌性指数急升仍心有余 悸，加之目前企业分红等季节性购汇需求较为旺盛，未来即期是否会跌破6.21元支撑，关键 还看央行是否会加码干预汇市。

“即期还是很稳，早盘只是短暂跌破6.21，离岸CNH被套利盘拖住，继续大跌也不会。即期动不了，用掉期做个对冲嘛，但感觉掉期还是有点恐慌。”一外资行交易员表示。

交易员们并指出，以A股暴跌为导火索，恐慌情绪加之此前美元空头止损，共同引致人 民币在盘初跌破6.21元关口，多空博弈激烈令成交明显放量。目前人民币贬值预期主要来自 中港股市暴跌与希腊债务危机恶化，这导致避险情绪升温，沪股今日继续净 卖出与近日港汇率承压均是佐证，外资撤离香港回流美国亦令离岸CNH承压。

今日监管层维稳股市措施尚未见起效，中港股市跌幅均超5%，沪股继续 出现净卖出65.87亿元，人民币贬值预期仍在升温，不过各方对央行维稳汇市信心较足。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮点评称， 离岸人民币已经出现贬值势头， 但预料不会影响在岸汇率，央行对在岸汇率的管控能力无须担心，在岸即期汇率仍将保持稳 定，股汇双杀的局面不会出现，不过离在岸即期、远期价差拉宽，跨境机会重现，离岸人民 币的贬值压力将持续至境内股市企稳之时。

全球汇市方面， 日圆兑美元周三升至六周高点，中国股市难以摆脱跌势，令本已受到 希腊债务危机打击的投资者寻求避险。

日圆兑美元周三升至六周高点，中国股市难以摆脱跌势，令本已受到希腊债务危机打击 的投资者寻求避险。

今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.2094 6.2100 0.01%

中间价 CNY=PBOC 6.1175 6.1166 -0.01%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 240亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.56% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 46 6.2084 6.2130

2015年来即期升贬值幅度 -0.09%

1年期美元/人民币掉期升水 1730

CNY1Y=CFXS

今日 上日

1年期NDF CNY1YNDFOR= 6.2745/6.2825 6.2750

CNH即期 CNH= 6.2174/6.2184 6.2212

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹；审校 杨淑祯)

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