香港《经济日报》：中央激战炒家 汇市待建新秩序

（1月13日社评）

中央在离岸人币汇市狠挟淡友，初见成效，惟人币贬值客观形势犹存，炒家势伺机重来。人币既打开市场化大门，中央能否构建与市场互动新规律，让人币有序走贬，才是真正考验。

中央首战告捷 淡友伺机重来

中央在离岸人币市场狠挟淡友，除中资银行扫高汇价，更拒释出资金制造流动性紧张，令拆息急飈，本港人币隔夜息昨曾高见逾70厘，迫炒家蚀汇更蚀息。随着隔日拆息回落至约15厘，反映中央狠挟淡友已见成效，或可开始收兵。

中央首战告捷在望，惟人币下跌压力，至少在未来一年仍难改。因美国加息令新兴市场续走资，内地亦难幸免；且内地经济下行压力暂难消，若人币能从紧随美元，转向参考一篮子货币汇价，让人币有序贬值，料可纾缓出口重压，助稳经济。中央意图或许如此，但从近日汇市剧震看，炒家势乘中央允人币下行之机，伺机踩多几脚加剧跌势，令有序贬值变一步到位式急贬，放大汇市恐慌以趁火打劫。

中央主观愿望与市场客观反应的落差，关键是人币不再是关起门来，非中央能说了算。国基组织（IMF）去年底将人币纳入特别提款权（SDR）篮子，中央因而加快汇率市场化步伐，让更多市场力量决定人币汇价，改变了过去由中央操盘汇市的游戏规则。人币要走向国际，开启市场化之门无可避免，亦难免惹来炒家垂涎。

银弹战术治标 关键建新规律

故对中央而言，真正考验并非如何挟杀炒家，力抗狙击，尤其炒家如百足之虫，以银弹战术与炒家硬拼，势大量虚耗外汇储备，若外储续如近月般，每月以上千亿美元规模减少，由目前约3.3万亿美元，跌破3万亿美元的心理关口，恐为炒家提供更多弹药制造市场恐慌，引爆人币如山沽压。

因此，中央要做的应是汲取近日的教训，除要增强与外界的沟通，以管控市场对人币走向的预期，更要藉明确、一致的汇市操作，建立人行与汇市尤其离岸市场互动的新规律，让人币可在正常波动中，逐步消化当前的贬值压力，以至日后市场转向时，人币能缓步回升，避免人币急升锐贬，折腾内地经济金融。

此虽说易行难，但无论人币要走向市场化，又或其他金融、经济的市场化改革宏图，中央都必须重新建立与市场互动、博弈的规律，以免市场化门户一开，又被市场牵着鼻子走，改革不彰反添乱。