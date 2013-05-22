《Kimberley专栏》意法经济下滑 欧元或难以招架

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley； 编译 艾茂林
路透伦敦5月21日 - 面对欧元区的疲弱数据，欧元兑美元神情自若，坚守阵地。但若经济规模大到不容忽视的成员国源源不断传出坏消息，欧元恐怕也将渐渐难以招架。
欧洲央行(ECB)德拉吉承诺“尽一切努力”支撑欧元区，这或许让欧元债市平静了下来，但可以说欧元仍需要下跌，才能让某些成员国更具竞争力。
意大利和法国面对的经济挑战终于大到汇市不能忽视的程度。
意大利上周三公布今年第一季国内生产总值(GDP)萎缩0.5%，使该国的衰退延续至第七个季度，这成为1970年有该项统计以来意大利持续时间最长的一波衰退。
退回到上世纪70年代，意大利能够以调整里拉汇率的方式来尝试提振出口，但自从加入了欧元区，这个选项就已不复存在。
因为要尽力维持脆弱的左右翼联盟，新任总理莱塔开始撤走前任蒙蒂极力推行的财政节支政策。
意大利失业率接近纪录高位，青年失业率更是高达38%左右，大众拒绝进一步节支。这种情况之下，莱塔的施展空间恐怕会更为有限。
若有冷静理智的观察人士说意大利经济看不到一线曙光，也许并不为过。
与此同时，欧元区第二大经济体法国也在今年第一季步入衰退。因出口、投资和家庭支出均疲弱，第一季法国经济萎缩0.2%。
高失业和政府减支已经侵蚀了消费者和企业信心。
尽管法国奥朗德政府预计今年经济会增长0.1%，但很多民间部门分析师还是心存疑虑。
伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)一直积极邀请法国企业进驻伦敦。但奥朗德上周表示，将欧洲“拽出景气低迷”是他的责任。
“如果欧洲维持现状，可能就意味着(欧元)项目的结束，”他周四说，并呼吁成立欧元区经济政府。
奥朗德承认，他的部分想法可能遭遇德国方面的阻力。德国经济第一季成长0.1%，而政界或许正全神贯注为9月大选做准备。
欧元区最大经济体可能心有旁骛，法国和意大利又在萎缩，应该说欧元会从周二的1.2870美元左右向1.25逐渐靠拢。(完)
(译文审校 隋芬)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。