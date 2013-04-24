《Kimberley专栏》做多英镑兑澳元也许值得考虑

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 隋芬/王冠中
路透伦敦4月23日 - 根据多个指标衡量，澳洲经济状况都要好于英国，这样看来购买英镑兑澳元似乎有点愚蠢。
但是，英镑兑澳元上个月触及了数十年低点，假如“黎明前的时分是最黑暗的”此言不假，那么也许就值得做多英镑兑澳元了。
我去年底发表的一篇外汇专栏讨论了做空英镑兑澳元的理由，但如今这些理由可能已经不复成立。
英国的信贷评级周五遭遇又一机构下调，惠誉将其评等从AAA降至AA+。2月时标准普尔也对英国采取了类似的降评行动。
由于近几年来已有好些国家丧失AAA评级，AA+对投资者而言也许未必多么不可接受。而且惠誉把英国评等的展望恢复为“稳定”，这或许也能缓解一些担忧。
当然，三家评等公司给澳洲的评级仍为AAA，且展望为稳定。
但问题在于，是不是所有关于澳元的利多消息，以及所有关于英国经济表现低迷的状况，都已经反映在汇率里头了。
澳洲较佳的经济表现，大多是奠定在中国对大量澳洲天然资源的需求预期之上。
然而，中国2013年第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增长7.7%，低于市场预估的8%，也低于2012年第四季的成长7.9%。
而中国大宗商品进口增速放缓，对澳洲出口商来说可能也是一项警讯。
而由于新出口订单减少，中国制造业4月扩张速度下滑，表明第二季经济表现可能依旧温和，这些都显示中国对澳洲天然资源的需求未必会迅速增长。
尽管如此，根据许多重要指标衡量，澳洲经济表现仍优于英国。
尽管澳洲失业率在3月触及三年高点5.6%，仍旧远低于英国2月高达7.9%的失业率。
即使周四公布的英国第一季GDP初值达到预估的成长0.1%，相较于澳洲2012年第四季0.6%的成长率，依然相形失色。
而做多英镑兑澳元也会有操作成本的问题。
英国指标利率仅0.5%，而澳洲指标利率则在3.0%。做多英镑取得的收益，远远不足以填补做空澳元所需的资金成本。
但这些都不是新的因素。这也是为什么英镑会在3月12日跌至低点1.4373澳元。
如果汇率已经反映了所有作空英镑/澳元的因素，那该货币对或许也没有什么进一步下跌的理由了。
英镑兑澳元或许即将展开反弹走势。(完)
(译文审校 李爽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。