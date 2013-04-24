《Kimberley专栏》做多英镑兑澳元也许值得考虑

(本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 隋芬/王冠中

路透伦敦4月23日 - 根据多个指标衡量，澳洲经济状况都要好于英国，这样看来购买英镑兑澳元似乎有点愚蠢。

但是，英镑兑澳元上个月触及了数十年低点，假如“黎明前的时分是最黑暗的”此言不假，那么也许就值得做多英镑兑澳元了。

我去年底发表的一篇外汇专栏讨论了做空英镑兑澳元的理由，但如今这些理由可能已经不复成立。

英国的信贷评级周五遭遇又一机构下调，惠誉将其评等从AAA降至AA+。2月时标准普尔也对英国采取了类似的降评行动。

由于近几年来已有好些国家丧失AAA评级，AA+对投资者而言也许未必多么不可接受。而且惠誉把英国评等的展望恢复为“稳定”，这或许也能缓解一些担忧。

当然，三家评等公司给澳洲的评级仍为AAA，且展望为稳定。

但问题在于，是不是所有关于澳元的利多消息，以及所有关于英国经济表现低迷的状况，都已经反映在汇率里头了。

澳洲较佳的经济表现，大多是奠定在中国对大量澳洲天然资源的需求预期之上。

然而，中国2013年第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增长7.7%，低于市场预估的8%，也低于2012年第四季的成长7.9%。

而中国大宗商品进口增速放缓，对澳洲出口商来说可能也是一项警讯。

而由于新出口订单减少，中国制造业4月扩张速度下滑，表明第二季经济表现可能依旧温和，这些都显示中国对澳洲天然资源的需求未必会迅速增长。

尽管如此，根据许多重要指标衡量，澳洲经济表现仍优于英国。

尽管澳洲失业率在3月触及三年高点5.6%，仍旧远低于英国2月高达7.9%的失业率。

即使周四公布的英国第一季GDP初值达到预估的成长0.1%，相较于澳洲2012年第四季0.6%的成长率，依然相形失色。

而做多英镑兑澳元也会有操作成本的问题。

英国指标利率仅0.5%，而澳洲指标利率则在3.0%。做多英镑取得的收益，远远不足以填补做空澳元所需的资金成本。

但这些都不是新的因素。这也是为什么英镑会在3月12日跌至低点1.4373澳元。

如果汇率已经反映了所有作空英镑/澳元的因素，那该货币对或许也没有什么进一步下跌的理由了。

英镑兑澳元或许即将展开反弹走势。(完)

(译文审校 李爽)

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