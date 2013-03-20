《Kimberley专栏》日本央行量化宽松设计者归来 或使美元/日圆升向100关口

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 洪曦
路透伦敦3月19日 - 日本央行将再次启用一位与当年实施激进货币政策相关的高级官员，明白表露出实践“安倍经济学”的意向。
日本央行周一任命雨宫正佳主管货币事务部，再度启用这位协助起草了前一轮量化宽松政策的官员，将被视作央行正加紧修改政策框架步伐的信号。
外汇市场上曾有一些人士怀疑，日本央行决策者可能不会践行“安倍经济学”，但是雨宫正佳的回归却给出了答案。去年12月安倍晋三重新当选日相后提出实施打击通缩的刺激性政策，被成为“安倍经济学”。
许多分析师指出，日本决策者过去没有履行政策承诺，但这并不代表这次他们也不会。
如果政策承诺得到落实，那么日圆还会进一步走弱。自去年10月市场预计日本央行将出台更多宽松货币政策以来，美元兑日圆已经大幅上涨了15.7%。未来几周，美元兑日圆很有可能触及2009年4月迄今高位100日圆。
雨宫正佳在2012年5月刚被派到日本央行大阪分行，现在任期不到就被调回东京。日本的交易商们自然不难理解个中深意。
日本央行货币事务部负责起草货币政策，对决定将哪些政策选项拿给决策者考虑，有着实实在在的影响力。
很明显，安倍晋三希望日本央行能够在新任总裁黑田东彦的领导下开展行动。黑田东彦预计将在周三正式出任央行总裁。
熟悉日本央行想法的消息人士在3月4日表示，日本央行将选择扩大资产负债表的方式，而不是侧重降息--目前利率已经在很低的水平，很多人认为其政策效果在下降。
雨宫正佳将会充当央行扩大资产负债表行动的先锋。
除了帮助起草已在2006年结束的量化宽松政策之外，雨宫正佳也深入参与了日本央行从2010年开始执行的资产购买计划，以及去年2月意外放宽货币政策的决策。
雨宫正佳回归正逢日本当前财政年度即将在3月31日结束，日本投资者开始着手为新财年做计划。
此次雨宫正佳的职位调动表明了日本央行新领导层的认真态度；同时，伴随着更加激进货币宽松政策的到来，日圆也将进一步走弱。(完)
(译文审校 程琳)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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