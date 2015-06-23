经常帐盈余庇护北亚新兴市场货币

路透新加坡6月23日 - 韩国、台湾等北亚新兴市场将依靠自身强劲的经常帐盈余来抵御美国升息对本币汇率的影响，相反东南亚诸国则面临较大风险。

美国升息可能会使资金从亚洲新兴市场流出，给亚币造成压力。为应对这种情况，国家就需要有贸易顺差，为经常帐收入作贡献并保持本币坚挺，这就是韩国和台湾的情况。经常帐盈余也可阻止外汇投机；1997-98年亚洲金融危机期间，一些有经常帐赤字的经济体受到外汇投机的沉重打击。

韩国公布，2015年前四个月经季调的经常帐盈余为409亿美元，台湾第一季度经常帐盈余220亿美元，中国同期经常帐盈余789亿美元。相比之下，印度经常帐赤字39亿美元，马来西亚有100亿美元盈余，但大宗商品价格偏低料将使该国出口额下降，令前景晦暗。

今年北亚新兴经济体的本币汇率表现超过东南亚伙伴，反映了这种经常帐盈余的优势。台币兑美元上涨了2.9%。本月韩元兑美元下跌0.5%，人民币对美元回落0.1%，印尼卢比兑美元则下挫了7.0%，触及17年新低。马币兑美元下挫6.9%，泰铢兑美元跌2.5%。

“如果拿东北亚货币与东南亚货币做一对比的话，东北亚更为稳健的对外收支应能给本币带来安抚和缓冲，”安本资产管理宏观分析师Lee Jin-yang表示。但一些外汇看空人士表示，韩国、中国和台湾拥有经常帐盈余是因为进口额下滑速度超过出口额降速，而不是因为出口大幅增加。但东南亚相对来说情况更糟，因为这些经济体依赖于大宗商品。韩国和台湾至少还出口科技产品，不像煤炭、铜和石油那样容易受到打击。(完)

(编译 王颖；审校 郑茵)

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