汇市综述：G20会议倍受关注 英国退欧疑虑下英镑一蹶不振

整理 李爽

路透北京2月26日 - 在全球股市跌跌不休、汇率剧烈震动、油价暴跌且全球经济萎靡不振之际，G20国家财经首脑本周齐聚上海，探讨全球经济问题。IMF报告敦促G20联手行动刺激全球经济，不过目前看来，要想达成类似1985年广场协定的可能性不大。

本周跌势最猛的货币非英镑莫属，在英国脱欧疑虑的打压下，英镑周一曾创六年来最大单日跌幅，而且在触及七年低点后迟迟不见起色。此外，日圆在避险情绪支撑下走强，但其后因油价回升刺激风险偏好，日圆在本周尾段普遍回软，美元也逆转前半段跌势。

展望下周，央行方面有澳洲央行和巴西央行召开政策会议，此外还有其他国家央行官员讲话。而经济数据方面，可关注多国PMI、PPI、GDP以及国际贸易数据，下周五公布的美国非农就业报告对判断美联储3月政策方向也至关重要。

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**关注G20会议**

在全球经济成长堪忧，油价低位徘徊，全球市场动荡之际，20国集团(G20)国家财经首脑本周五和周六在上海召开会议，吸引全球关注。多个G20国家呼吁推出刺激措施，加强政策协作，但在缺乏交集的情况下，这次G20会议要想达成类似1985年广场协定那样的共识，看来不太可能。

国际货币基金组织(IMF)周三在一份报告中称，G20现在必须计划采取联合刺激举措，以止住全球经济减速势头。参与G20峰会的欧洲代表团一位官员称，G20财长料将在本周末发布的联合公报中表示，准备在经济环境进一步恶化时采取行动。

“有可能会出现这样的情形，即G20会议结果没有什么新意，让人觉得像是平淡乏味的电影续集，但会导致金融市场更加紧张，并引发资产市场遭遇进一步的抛售，”花旗本周在一份研究报告中说。“不过，我们认为此次会议能给出足够多的暗示，说明政策是能够给资产市场带来温和支撑的。”

**英镑颓势**

英国首相卡梅伦宣布6月23日举行脱欧公投，引发市场忧虑。随后伦敦市长约翰逊表态支持脱欧，英国脱欧的猜测骤然升温，英镑周一创六年来最大单日跌幅，之后还跌穿1.4，为2009年以来首次。

如果英国退出欧盟，会威胁到平衡英国经常账赤字所需的大量海外投资流入。市场预期若公投结果影响经济成长，或令英国央行进一步推迟升息，这也压制英镑。

“考虑‘英国脱欧’对经济的负面影响，英国央行在公投前不大可能升息，即便经济在好转，”瑞穗证券首席外汇分析师Masafumi Yamamoto称。“公投可能在近期主导英镑走势，盖过其他可能影响汇率的因素。”

汇丰控股称，如果英国在6月23日公投中赞成脱离欧盟，则英镑可能贬值高达20%，明年英国经济增长率可能下降多达1.5个百分点。

“本周波幅最大的是受退欧忧虑困扰的英镑，今年上半年英镑仍将是焦点，直至英国公投，”State Street北美宏观策略部门主管Lee Ferridge表示。

**日圆避险魅力**

“欧元多少亦受到欧盟疑虑打压，因此如果要选择避险资产的话，更有可能会选择日圆。”Rabobank外汇策略师Jane Foley说。

而且目前投资人对美联储是否能在3月升息的怀疑与日俱增，甚至怀疑今年能否再次升息。甚至美联储内部官员的看法也存在分歧。圣路易斯联储总裁布拉德称继续升息是不明智的，但堪萨斯联储总裁乔治称美联储应考虑3月会议升息。

年初时市场预计美元较日圆具有优势，因憧憬美联储将启动一系列升息。但近来包括股市和大宗商品大跌的全球市场波动，削弱了对美国升息的预期，增强了避险货币日圆的魅力。

日本央行总裁表示，单靠扩大基础货币不会立即推升物价及通胀预期，这番言论更是鼓舞了日圆多头。而沙特排除减产的可能性之后油价下滑，市场普现避险情绪，提振了对避险货币日圆的需求，并给交易员另一个抛售英镑的理由。但本周前半段日圆普涨格局在尾端有所逆转，因油价回升且美国数据向好。

新西兰元和澳元本周步步高升，现守在今年高位附近，受乐观数据和风险胃纳改善提振。投资人热情拥抱澳元的主因还在于，澳洲主要出口品铁矿石价格大涨。(完)