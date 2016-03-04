汇市综述：美元仍是心头好 英镑命悬退欧公投

整理 白云

路透北京3月4日 - G3货币(美元、欧元、日圆)本周随着风险偏好起伏玩起跷跷板。

由于上周末G20会议公报无新意无惊喜，投资者倍感失望寻求避险，推动日圆本周初全面上扬，周一中国降准，市场反应却不大，也提振日圆，日圆兑美元2月录得逾七年最大月线涨幅。美国公布的多项经济数据喜忧参半，报喜时美元反弹，报忧时美元回落，汇价起落之间，尽显市场对美国经济和升息前景预期的变化。

欧元区2月通胀率重返负值区域，此外德拉吉称，欧元区经济增长和通胀前景已减弱，欧洲央行2月政策决定将考虑这点，许多市场人士预期欧洲央行下周会议将进一步放松政策，为欧元走势添加压力。

展望下周，数据面将迎来欧元区和日本GDP，多国消费者信心指数将发布，中国和欧洲最大经济体德国将揭晓通胀数据。中国将召开一年一度的两会，加拿大、韩国、新西兰和欧洲央行将先后公布利率决议，其中最受瞩目的非欧洲央行利率决议莫属。

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**美元仍受市场青睐**

美元本周几经涨跌转换后，周五呈现守势，市场注意力转向美国非农就业报告，观察其能否为美元带来一些支撑。欧元/美元周五亚洲时段持平于1.0950美元。美元/日圆变动不大，约报113.71日圆。

全球经济增长担忧以及疲软的美国数据，在一定程度上削弱了美联储短期内升息的前景，金融市场目前认为美联储不会在3月15-16日会议上收紧政策。

巴克莱首席日本外汇策略师Shin Kadota表示，“美国升息预期在上月大幅降温，若非农就业数据表现强劲，或能提高美联储6月升息的可能性，这将有助于美元。可即便非农就业数据强劲，对于改变美联储3月可能不会加息的看法也起不到多大作用。”

最新的路透调查显示，美元兑主要货币未来几个月预计将升值，但料不足以弥补美联储去年12月升息前后以来的跌幅。

“2016年不太可能又是一个美元年，”DZ Bank资深外汇策略师Sonja Martens说。“存在许多潜在的绊脚石。有地缘政治风险，还有政治、经济风险。”

即便如此，根据路透本周访问的61位策略师的预估中值，美元将从当前水平上涨。市场预期，欧洲央行将在下周扩大量化宽松计划的规模，并进一步下调已经为负值的存款利率，日本央行也可能在今年6月后的某个时间进一步放松货币政策。

策略师预测，欧元/美元三个月、六个月和一年后料跌至1.07、1.06和1.05美元；日圆/美元三个月、六个月和一年后料分别跌至116、118和120日圆；人民币/美元一个月、六个月和一年后料分别贬值至6.6、6.7和6.78。

**英镑命悬“退欧公投”**

英国将于6月23日举行公投决定是否退出欧盟。路透对外汇策略师的调查显示，如果英国退出欧盟，英国经济将恶化，并可能引发英镑危机。

路透访问的69位分析师对英国脱欧是否会导致英镑危机这点不是那么确定，35人认为会发生英镑危机，而34人则表示不会。

“这取决于对什么才构成危机的定义，但英镑大幅贬值足以令通胀和投资出现重大的不确定性，”荷兰合作银行的分析师Jane Foley表示。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，英国首相卡梅伦宣布公投日期后，投机客押注英镑将贬值的净空仓降至六周最低。英镑汇率上周曾触及七年低点，兑美元距离1980年代中期跌向平价水平时所创的纪录低点不到0.03美元。

自去年5月保守党赢得大选、首相卡梅伦承诺就英国是否留欧举行公投以来，英镑兑美元共计下跌约9%，说明脱欧风险可能大多已得到消化。

路透调查显示，英镑兑美元一个月后预计将在1.40美元左右，基本持平于当前水准，三个月后公投即将举行时料仍保持在该水平。一年后英镑料升至1.46美元。

瑞银本周的一份报告颇引人注目。瑞银分析师团队在报告中称，若英国6月公投赞成脱离欧盟，则英镑兑欧元可能跌至平价。瑞银预计英国退欧的机率为40%，并称公投若赞同留欧，那么英镑兑欧元可能回升至0.73英镑左右。

路透调查访问的分析师对英镑/欧元一个月、三个月和一年后的汇价预估分别为0.772、0.739和0.724英镑。(完)