汇市综述：美元受升息预期带动喜涨 英镑持续承压

路透北京3月25日（整理 王丽鑫） - 美元指数本周战绩颇佳，截至周四涨势已持续五日，为近一年来最长升势，周线涨幅料也会超过1%，因多位美联储官员的讲话暗示，今年美国升息次数可能超过市场预期，而投资者也逐渐消化这一前景。

然而英镑人气则每况愈下，英国支持退欧的内阁大臣辞职，布鲁塞尔恐袭案令外界认为英国脱欧机率上升，英镑欧元双双承压。英镑/美元三个月隐含波动率一度升至六年最高点，英镑本周跌幅也可能超过2%。

下周数据面最大的看点将是美国非农就业报告，该数据或有良好表现。周四欧元区通胀率数据料不会使欧洲央行政策立场发生改变。此外欧美多国PMI等数据也值得关注。

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**美元传捷报**

美元指数本周料上涨超过1%，此前多位美联储官员的讲话暗示，今年美国升息次数可能超过市场预期，投资者消化了美联储今年升息两次的可能性。

圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，美国离第二次升息“可能不远了”。本周稍早，其他美联储官员也发表类似的鹰派讲话。

“美元普涨主要是受到联储官员过去几日的讲话整体基调强劲所推动。”美银美林汇市策略师Ian Gordon称。“自上周联储会议后联储官员的讲话，普遍都是在寻求抵消鸽派解读和声明中的鸽派措辞 。很大程度上是要保留4月和6月会议上升息的可能性。”

“如果下周的美国数据显示就业增长良好、通胀率上升且制造业信心触底回升，美元/日圆将会上看114关口，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

**英镑人气变差，脱欧机率为关键**

本周英镑的人气变差，周线跌幅或超2%。此前一位支持退出欧盟的内阁大臣辞职，且投资人对英国财政大臣奥斯本的2016/17年预算案颇有非议。对于周二布鲁塞尔发生的炸弹袭击案，有观点认为将加大英国脱离欧盟的机率，也给英镑进一步施加抛压。

英镑/美元三个月隐含波动率一度跃升至14.50%，创2010年中期以来最高。“三个月期权隐含波动率覆盖了6月23日的公投日期。这是个能反映对投票担忧情绪的良好工具，”道明证券外汇策略部门欧洲主管Ned Rumpeltin说。“退欧对英国经济来说是个大事件，如果真的脱离，可能会导致英镑明显贬值。”新的民调显示支持脱离欧盟的阵营稍稍领先。

周四英镑有所回稳。英镑贸易加权指数跌至两年最低水准后反弹。法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown表示，英镑反弹，看来主要是因为零售销售数据，以及市场有大量英镑空头仓位，促使投资者倾向轧平英镑头寸。投资者在复活节周末假期前轧平头寸也构成提振。不过英镑涨势未能持续，周五英镑再次转跌。

**人民币走弱，高层承诺维稳**

人民币兑美元即期周四创一周收盘低位后，周五早盘继续小幅走弱，因美指连五日走升继续打压人民币中间价。交易员指出，人民币与非美货币走势一致，均随美指走升而下跌。市场预期趋稳，大行干预较少。

交易员指出，目前市场基本跟着美元指数的走势，而中间价的变动相对比较大，对市场情绪略有扰动，增加对人民币短期方向判断的难度。考虑到美元指数处于止跌反弹，非美货币走势之前略有超跌，后期人民币对一篮子货币可能偏弱。

“近期的形势和国际比较接轨，人民币和非美货币的走势一致...离岸和在岸市场的点差不大，央行就不会有太多干预。”一外资行交易员称。

另有外资行交易员表示，连日来即期汇价波幅围绕中间价附近几十个点子，日内并无方向，汇价走势主要由客盘推动，表明央行的调控已现成效。

考虑到中国高层一直承诺人民币不会大幅贬值，人民币汇率的贬值空间亦会受到政策制约而相对有限。

展望下周，市场将迎来多项数据，包括欧美多国PMI、美国核心个人消费支出(PCE)物价指数、欧元区通胀率等，其中最重要的当属周五的美国非农就业报告，这项数据或会有良好表现，鉴于美国当前4.9%的失业率仍相对较低，目前的问题并不是新增多少就业岗位，而是经济形势是否能促使美联储再次加息。(完)