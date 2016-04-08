汇市综述：日圆飙升至17个月高位 英镑在脱欧阴云下走势惨淡

整理 王丽鑫

路透北京4月8日 - 本周日圆走势遥遥领先，因市场风险偏好降温，投资者涌向传统避险货币及资产。而市场怀疑G7会议在即，恐缚住日本当局手脚使之难以出手干预，日圆兑美元飙升至17个月高位。其后官方口头干预警告不断升级，日圆周五终于有所回落。

与此同时美联储会议记录透露出的温和立场令美元一周走势艰难，美联储主席周四的讲话立场有所缓和，加大了升息预期，美元压力有所缓解，但美元兑日圆本周周线料仍下跌。

英镑依然处在英国脱欧不确定性的阴云之下。路透调查显示，如果英国退欧，英镑将下跌7%，如果继续留在欧盟，英镑则将上涨4%。

下周经济数据方面看点将是美联储经济状况褐皮书、多个主要国家的消费者信心指数、工业生产以及通胀数据，此外美联储多位官员也将发表讲话。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

简体：here

繁体：here

**美联储立场温和，美元承压**

美联储新公布的上月会议记录凸显温和立场，令美元整周基本一直承压。周四美联储主席叶伦的讲话令谨慎立场有所缓和，投资者因此认为美联储今年仍有可能加息，美元终于获得一些支撑。

美联储3月政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。不过叶伦周四在与几名前美联储主席讨论时表示，美国经济稳健，有理由进一步加息。

但美元的长期展望仍然显示出其强势减弱的预期。周四公布的路透调查显示，分析师认为始于2014年中期的美元涨势已接近结束，未来一年仅会略有上涨，受访者表示他们的预测面临的风险更多地偏向于下档。

花旗称，美元升值“已经过时了”。该行分析师在报告中写道，“在核心通胀上升的情况下，美联储仍持鸽派立场，欧洲央行从外汇转向信贷宽松举措，日本央行则展示出倾向日圆进一步有限贬值--虽然汇价仍处在较高水平”。

**日圆飙升，官员口头干预升级**

股市及大宗商品市场的风险偏好降温，原油价格进一步回落，促使投资者寻求传统避险货币和资产，投资者押注当局不会入市干预，推动日圆飙升，不断改写17个月新高。日本财务大臣麻生太郎周五拉高分贝警告日圆急升，日圆终于有所回落但周线料仍将上涨。

麻生太郎表示，最近日圆走势是“单向的”，必要时日本政府将采取行动。内阁官房长官菅义伟则表示，最近汇率呈单向波动，汇率波动过度对经济产生不利影响，必要时将针对汇市过度波动采取措施。

麻生的谈话扶助美元兑日圆上涨约0.5%，至108.73，此前该货币对在隔夜市场低见107.67，为2014年10月来最弱水平。美元兑日圆今年迄今下跌近10%，仅过去一周就下跌了约3%。

ING的分析师表示，直接卖出日圆进行汇市干预的可能性“微幅上升”，但在日本5月举行G7峰会之前，仍不大可能采取实际行动，除非美元大幅下跌至100-105区域。“为使美元/日圆持于105上方，近期就要采取更多激进的口头干预举措，”他们在给客户的研究报告中指出。

**脱欧：英镑不可承受之重**

脱欧的不确定性挥之不去，英镑本周走势十分惨淡。投资者担心英国如果退出欧盟，将威胁到外国投资流，而英国需要这些资金来弥补经常账赤字。

“这是老生常谈了。我们看到买家对英镑几乎没有需求，原因就是脱欧，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的汇市策略师Manuel Oliveri说。“上周公布的外部数据加剧了若调查显示民众投票倾向明显偏于脱欧情况下，英镑可能进一步下滑的风险。”

英镑兑欧元一度跌至22个月低位0.8117英镑，之后略有回升。英镑兑一篮子货币周四跌至近两年半最低水平，投资者对公投结果表现出越来越多的担忧。

“这凸显出英镑在任何政治风吹草动面前有多脆弱。英镑十分容易受影响并且走势很不稳定，我们现在距离公投还有几个月，”荷兰合作银行的Jane Foley称。

路透调查周四显示，受访的银行策略师预计，如果英国退欧，英镑将下跌7%。如果英国留在欧盟，英镑将上涨4%。

展望下周，美联储将发布经济状况褐皮书，可一探美国经济现状，同时联储多位官员将发表讲话，或可从中寻找升息前景的证据。

此外，下周全球多个国家将出炉汤森路透/益普索主要消费者信心指数，工业生产、以及通胀数据。(完)