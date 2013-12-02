美元兑日圆升至六个月高位 因臆测日本央行采取更多刺激措施

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* 日本央行考虑扩大刺激措施选项
* 中国经济数据带动澳元和新西兰元上扬
路透纽约12月2日 - 美元兑日圆周一攀升至逾六个月高位，因市场臆测日本央行可能扩大规模已经庞大的经济刺激措施。
欧元兑美元下滑，兑英镑触及11个月低点，此前数据显示法国和西班牙的制造业成长令人失望。
据了解情况的官员透露，日本央行(BOJ)正在研究扩大当前大规模经济刺激计划的数种方案，考虑在每月700亿美元的债券购买操作下进一步采取措施。
内部人士称，可能的选项包括大规模购买股票基金，或是其他比日本公债风险要高的资产。
“如果日本央行感到有需要增加货币基础，试图抵消4月消费税上调的影响，那么...日圆兑美元可能继续走软。”TempusInc汇市策略师John Doyle表示。
根据路透数据，美元兑日圆高见103.90日圆，为5月23日来最高，纽约尾盘升0.6%，报102.98日圆。
日圆在11月兑美元和欧元下挫约4%后，走势继续挣扎。投资人一直在利差交易中抛售低收益的日圆，买入较高风险资产。日本央行极度宽松的货币政策令日圆利差交易具吸引力。
日本央行总裁黑田东彦周一表示，将毫不犹豫地调整政策，激发外界揣测央行明年可能采取更多宽松举措。[ID:nL4S0JH0K7]
欧元兑日圆升0.4%，报139.56日圆，在上周五和周一的日高，欧元兑日圆均在约五年高位交投。
欧元兑美元跌0.4%，报1.3537美元，从上周五触及的一个月高位1.3621美元回落。
欧元区11月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.6，初值为51.5，10月为51.3。但法国11月制造业采购经理人指数(PMI)终值从10月的49.1降至48.4，低于荣枯分水岭50；西班牙制造业也呈现萎缩。
欧元兑英镑跌至1月初来最低的0.8249英镑，此前英国制造业数据巩固了英国央行提前收紧政策的预期。
“数据凸显欧元区经济复苏滞后，”法国兴业银行(Societe Generale)汇市策略师AlvinTan表示，“我们希望在欧元兑美元的升势中沽出欧元，但我们预计会有更多行动的是在欧元/英镑的交叉盘。我们会增加欧元/英镑的空头。”
欧元跌至令美元指数.DXY反弹，升0.3%，报80.68。
在数据显示美国制造业11月以两年半最快速度成长，而10月建筑支出增加后，美元兑日圆触及日高，兑欧元扩大升势。
澳元和新西兰元周一双双大幅上扬，受中国数据报喜激励。
周日的调查显示，中国11月制造业增长速度为18个月以来最快，且略高于预期。澳元与新西兰元走势均受到中国经济表现的很大影响。
而汇丰11月中国制造业PMI终值较初值也明显上修，进一步提振了市场人气。
澳元兑美元升至0.9168美元高位，之后回落至0.9103美元，当日跌0.1%。新西兰元兑美元升0.8%，报0.8186美元。
“澳元走势受到中国数据的扶助，我们认为鉴于美元料将维持弱势格局，澳元还有一些上涨空间，”苏格兰皇家银行外汇分析师PaulRobson说。
澳洲央行周二将举行议息会议，投资人将密切关注是否央行显露对澳元水准的不满。
今日 上日 当日 今年以来 2012年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3540 1.3589 -0.36 +2.62 1.3194
美元/日圆 102.94 102.41 +0.52 +18.68 86.74
欧元/日圆 139.38 139.08 +0.22 +21.78 114.45
美元/瑞郎 0.9086 0.9061 +0.28 -0.75 0.9155
英镑/美元 1.6355 1.6365 -0.06 +0.64 1.6251
美元/加元 1.0641 1.0614 +0.25 +7.26 0.9921
澳元/美元 0.9100 0.9110 -0.11 -12.44 1.0393
欧元/瑞郎 1.2304 1.2314 -0.08 +1.90 1.2075
欧元/英镑 0.8276 0.8299 -0.28 +2.00 0.8114
新西兰元/美元 0.8183 0.8125 +0.71 -1.21 0.8283
美元/挪威克朗 6.1185 6.1257 -0.12 +9.99 5.5630
欧元/挪威克朗 8.2849 8.3279 -0.52 +12.87 7.3403
美元/瑞典克朗 6.5641 6.5618 +0.04 +1.01 6.4986
欧元/瑞典克朗 8.8895 8.9155 -0.29 +3.64 8.5777
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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