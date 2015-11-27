汇市综述：欧央行宽松政策“难产” 人民币“入篮”倒计时

路透北京11月27日（整理 王兴亚） - 巴黎恐袭事件的阴霾尚未消散，土耳其击落俄罗斯战机又导致地缘政治紧张局势升级。在这个多事之秋，美国感恩节假期的气氛也难以让人轻松。

美联储12月升息已经是大概率事件，争论的焦点不再是升还是不升，而是此后的升息步伐将会怎样。至于欧洲央行，几乎肯定会放宽政策，问题在于将选择哪些具体措施，内部核心成员意见分歧。人民币加入国际货币基金组织SDR篮子近在眼前，虽然短期象征意义大于实际意义，但无疑将增强人民币在国际市场的信用背书。

展望下周，欧洲央行周四的政策会议将成为焦点，澳洲、加拿大和印度央行也将举行政策会议。此外，下周将出炉的数据颇多，关注重点包括美国11月非农就业、以及全球主要经济体的采购经理人指数(PMI)。

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**欧央行宽松政策“难产”**

欧洲央行总裁德拉吉上周发出最强烈暗示，为央行在12月3日会议上出台新举措埋下伏笔。欧洲央行官员本周在法兰克福召开一系列高规格会议。数位消息人士对路透表示，各国央行官员正在考虑是否对银行业者实行两级存款利率，以及是否采用扩大购债等选项。

根据荷兰合作银行的估算，在路透这篇报导发表前，货币市场反映出的利率下调幅度仅为12.6个基点，但周四时则预期下调15.3个基点。

“路透报导过后，市场有关欧洲央行将进一步调降存款利率的预期升温。下周欧洲央行会议之前欧元买盘机会不大，因此欧元跌破1.05美元的下行风险在加大，”野村外汇分析师Yujiro Goto称。

一位了解磋商情况的官员对路透表示，“他们还在努力确定应包括哪些举措。许多人有不同的看法。”在这些磋商中，德拉吉与德国持怀疑态度的决策者出现不和，而身为主要决策制定者之一的央行执委劳滕施莱格罕见地公开反对扩大印钞计划。

“既然已经提升了采取行动的预期，它(欧洲央行)不会冒让市场失望的风险，”法国巴黎银行驻伦敦分析师Ken Wattret表示，他的看法反映了路透调查访问的多数分析师的看法。

**中东局势走向何方？**

土耳其周二在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，称其侵犯了领空。俄总统普京表示，这将“给两国关系带来严重后果”。这是北大西洋公约组织(NATO)成员国和俄罗斯在半个世纪来公开承认的最严重冲突之一。

地缘政治紧张局势升级提振了避险欧元和日圆的需求，日圆兑美元周三触及一周半高位。美元指数在本周初曾触及八个月高点，因对美国下月升息的预期升温，但战机被击落事件发生后小幅回落。

国际社会呼吁俄土双方保持冷静，但两国均不愿让步。俄罗斯威胁对土耳其实施经济报复，而埃尔多安称俄罗斯的做法“不理智”且“不合适”。

“(土耳其总统)埃尔多安是个厉害角色，又很情绪化，如果俄罗斯的报复行动做得太过，我觉得土耳其不免会反击，比如以牙还牙地实施贸易制裁，甚至可能波及俄罗斯核协议等方面，”野村分析师Timothy Ash称。

“不过我觉得也存在一个清楚的共识，即这样的行动是两败俱伤，谁都不想见到。现在决定权在俄罗斯一方。”

**人民币走近“入篮”**

国际货币基金组织(IMF)执行董事会将于11月30日召开会议，讨论人民币是否应被纳入特别提款权(SDR)货币篮子。近段时间中国经过多措并进的冲刺，已为“入篮”做好准备。

在全球陷入安全资产荒之际，人民币一旦加入SDR无疑增强其在国际市场的信用背书，但就此寄望人民币资产需求高歌猛进恐不现实。惠誉认为，将人民币纳入SDR篮子料不会引发对人民币资产的全球需求有明显改变。

对于人民币入篮后的走势，多家国际投行报告预测人民币之后将出现一轮贬值。但清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵认为，加入SDR后人民币兑美元汇率将成为国际关注的标杆汇率，中国央行将竭力在短期内增加其相对稳定性。(完)