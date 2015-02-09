投资人追求更高回报 汇率对冲ETF蔚为风潮

路透纽约2月8日 - 受到汇市剧烈波动惊吓的美国投资人，目前正大举投入那些排除国际股票投资组合本币汇率波动的上市交易基金(ETF)，使得这类ETF成为2015年最炙手可热的金融产品。

美元自2014年初以来已经大涨超过19%，投资人正见到海外股市投资利得被汇兑损失所侵吞。

“人们用脚投票，”纽约WisdomTree Investments首席投资策略师Luciano Siracusano表示。“人们将数十亿美元计的资金投入这些基金，说‘我们不想要完全没有对冲’。”

部分人士表示，对于那些寻求国际曝险的投资人而言，这类型的产品并不充裕。这类ETF的资产额约315亿美元，自2011年来成长近五倍。然而根据WisdomTree，国际股票ETF的资产规模已经超过2,750亿美元。

“全球有40个国家的股市深度足以推出汇率对冲的产品，”佛罗里达州Cumberland Advisors的董事长暨投资长David Kotok说，该公司管理20亿美元资产，而旗下股票投资仅做ETF的操作。

“观察各类ETF产品，有数百档ETF可供组成以美国为中心的投资组合。但在欧元区方面有多少这类产品呢？中国的ETF则有十多档左右。中国是全球第二大经济体，但只有十多档ETF？”

外汇市场波动性上升，令市场对汇率对冲ETF的需求随之增加。

**选择对冲，值得吗？**

在美元强势的情况下，汇率对冲ETF迄今为止的表现要好于非对冲ETF。

但KraneShares投资长Brendan Ahern表示，对冲也是有代价的，而且取决于目标国的利率水平，因此成本可能会高于获益。去年，该机构推出了一个中国ETF商业报告，并提交了这个ETF对冲版的申请。

外汇曝险通常通过买入远期合约来进行对冲，每个月要对这些合约进行展期。对冲成本需要考虑到美国一个月利率以及目标市场利率间的差。如果美国利率较高，那么对冲成本就将是负值，意味着投资者将因利率差而得到收益。如果目标市场利率较高，那么对冲成本也将随之上涨。

所以，在墨西哥、印度和巴西等高利率国家，对冲成本要高于欧元区、日本和英国等低利率的国家与地区。

WisdomTre最新数据显示，对冲瑞郎、日圆和欧元风险部位的成本几乎为零，但对冲英镑风险敞口则需要花费约30个基点，而这还算是相对较低的成本。(完)

(编译 张明钧/洪曦; 审校 屈桂娟)

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