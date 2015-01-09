汇市综述：欧元颓势难改 美元待看非农就业报告眼色

图中分别为二十元面额的美元和欧元纸币。 REUTERS/Philippe Wojazer

整理 杜明霞

路透北京1月9日 - 欧元本周走势低迷，兑美元多次刷新九年低点，因欧元区经济数据暗淡，且对欧洲央行将启动量化宽松举措的预期升温。欧元区12月通胀率五年来首见负值，可能会促使欧洲央行祭出购债法宝。这与美联储势将开始收紧政策形成鲜明对比。货币政策前景迥异可能打压欧元兑美元跌至2003年末以来低点。

美元全线走坚。周五稍晚美国将公布备受关注的12月非农就业报告，有分析师称只要非农就业岗位增加高于20万个，就能令美元保持强势。

未来一周欧元区12月通胀数据终值、美国12月CPI和中国12月进出口贸易等经济数据将出炉。此外，美联储将公布经济褐皮书，多名联储官员将就货币政策发表讲话，日本央行将对地区经济状况发布季度报告,料为汇市走势提供指引。

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**欧元陷于九年低位**

欧元周五徘徊在九年低点附近，因对欧洲央行(ECB)将启动量化宽松(QE)举措的预期升温；美元持坚，美国即将公布非农就业报告，可能为美联储加息增添理由。

由于欧元区12月消费者物价同比下滑，对金融市场而言，问题已经不在于欧洲央行是否将采取行动提振经济增长并避免陷入通缩螺旋，而在于何时行动。

欧洲央行总裁德拉吉周四在致一位欧盟议员的信中表示，ECB管委员会准备在必要时采取非常规举措，可能包括购买政府公债。

这同美联储势将开始收紧政策形成鲜明对比，美国经济看来复苏根基更扎实。

而市场也在担心1月25日的希腊大选，可能导致德国和希腊就希腊所实施的撙节措施意见不一。这也是投资人避开欧元的理由。

欧元报1.1792美元，周四曾触及1.1754的九年低点。而美元则是全线走坚，因投资者预计美国就业将稳步增长。美元指数报92.307，接近2005年高位92.630。美元兑日圆报119.79，持续自周二所及低位118.05反弹。

美国非农就业报告将于周五稍晚公布，投资者预计12月非农就业岗位稳步增加24万个。11月为意外大增32.1万个。“只要数据高于20万，就能令美元保持强势。”野村汇市策略师Yujiro Goto表示。

**欧元跌势未尽**

路透调查显示，欧元跌势尚未结束，因为欧洲央行和美联储货币政策前景迥异，将打压欧元跌至2003年末以来低点。

由于担心低廉油价将使欧元区19国陷入通缩循环，要求欧洲央行采取紧急行动的呼声渐强，或许最早将在1月22日管委会会议上作出决定。

相比之下，外界广泛预期美联储今年晚些时候将开始收紧政策，因就业强劲增长，且经济显现乐观的成长迹象。

“欧央行和美联储的政策存在分歧。量化宽松已得到很大程度的考虑，但未完全反映，”Rabobank的Jane Foley表示。在去年的路透调查中，Foley对欧元12个月走势的预测最准确。

欧元兑美元去年跌约13%，周四在电子交易平台(EBS)跌至1.17540美元的2005年12月来最低，受累于经济数据暗淡，且对希腊退出欧元区的忧虑重燃。

“政治风险可能是2015年的新问题，不只是希腊...西班牙和葡萄牙的选举可能也带来风险，”Foley说。

根据路透对逾50位外汇策略师的调查，欧元一个月后将升至1.20美元，然后六个月后跌至1.18美元。但今年底时料达到1.15，创2003年末以来低点。

几乎所有这些预测都是在欧元区12月通胀官方数据出炉前进行的。

**英镑兑美元走势料艰难**

调查显示，英镑兑欧元未来一年也将上扬。一个月、六个月和一年后的预估价分别为0.7820、0.7710和0.76英镑。上月的调查结果分别为0.7910、0.7740和0.765英镑。

英国央行料与美联储一样，今年晚些时候将开始加息，不过最近英国数据疲弱且通胀率放缓，让加息时间存疑，英镑兑美元走势将艰难。

英镑兑美元一个月后料来到1.53美元，六个月和12个月后料分别报1.52和1.51美元。12月调查中对英镑的看法较乐观，当时的一个月后、六个月和12个月后的汇价预估分别为1.57、1.55和1.54。(完)

(审校 屈桂娟)

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