欧元兑美元触及三周高位 因希腊调整债务磋商团队

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周一刷新三周高位，因在希腊政府调整了其同国际金主磋商救助的团队后，投资人对希腊的前景有所改观。捉襟见肘的希腊将寻求避免债务违约。
希腊看来将在未来几周内就用尽资金。
周一希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)任命颇受国际金主欢迎的副外长Euclid Tsakalotos为救助磋商团队的协调员，让他在债务谈判中扮演更积极的角色。
这项调整暗示希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在谈判过程的影响力将降低。瓦鲁法基斯在上周的欧元集团会议上遭到孤立。希腊与欧元区各国财长在周五会议上未能达成协议。德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周六暗示，德国在为希腊可能违约做准备。
“可能有种观点是瓦鲁法基斯是希腊做出让步的障碍，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，“起码，这增加了希腊同欧盟债务磋商会有一些积极进展的希望。”
欧元兑美元EUR=高见1.0925美元，为4月7日来最高，纽约尾盘升0.1%，报1.0883美元。
不过投资人仍看空欧元，根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，上周欧元空头仓位高达214,465口。
“从基本面来看，欧元空头仓位是基于经济表现，但因希腊和地缘政治局势，我们更大胆的作空欧元，”William Blair Macro AllocationFund投资组合经理人Thomas Clarke表示。
该基金管理着约15亿美元的资产，称持有19%的欧元空头。
美元指数.DXY跌0.2%，报96.744的三周低点。
投资人在为本周美联储货币政策会议作准备。周三美联储的货币政策决定将为美元中短期前景确立基调。
在美国公布了包括逊于预期的3月非农就业报告等一系列疲弱的经济数据后，美元自去年夏季以来的升势已经放缓。数据巩固了美联储对升息会更为渐进的预期。
美元兑日圆JPY=持平，报119.03日圆，盘中多数时间上涨，因惠誉下调日本信贷评等。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0886 1.0872 +0.13 -10.01 1.2097
美元/日圆 JPY= 119.03 118.97 +0.05 -0.54 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 129.59 129.34 +0.19 -10.49 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9547 0.9540 +0.07 -3.96 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5234 1.5186 +0.32 -2.18 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2085 1.2178 -0.76 +4.02 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7856 0.7812 +0.56 -3.82 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0395 1.0371 +0.23 -13.56 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7146 0.7158 -0.17 -7.85 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7641 0.7605 +0.47 -2.00 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.7250 7.7610 -0.46 +3.39 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4045 8.4557 -0.61 -7.02 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5966 8.6325 -0.42 +10.28 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3674 9.3934 -0.28 -1.07 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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