欧元转跌 因德债收益率回落及美就业数据公布前有获利了结

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约6月4日 - 欧元兑美元周四下滑，因在欧元录得六年内最大两日升幅后，交易商获利了结，且德债收益率从数月高位回落。
交易商缩减欧元仓位，也是因在美国劳工部周五公布月度非农就业报告前有谨慎情绪。
“在明日美国非农就业数据公布前，市场有一些谨慎情绪，所以出现对欧元的获利了结，”Mizuho Corporate Bank外汇策略师Sireen Harajli称。
纽约尾盘，欧元兑美元EUR=EBS跌0.3%，报1.12410美元，因德国10年期公债收益率DE10YT=RR由近1%的日高跌至0.83%，今日日高为去年9月底来首见。
盘初，欧元兑美元升至两周半最高的1.13800美元。
分析师曾指出，德债收益率上升带动投资资金流入欧元，迫使原本作空欧元的交易商回补空头。分析师称周四德债收益率下滑是因投资人认为对债券的抛售可能过度。
周五的美国就业数据可能带动对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在9月升息的预期。分析师表示，9月升息预期会提振美元。路透访查的分析师预计，5月美国非农就业岗位增加22.5万。
“真正良好的就业报告将使所有人重回9月升息预期阵营，这可能带动美元普涨1%，”BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示。
对希腊局势的担忧也打压欧元。希腊推迟偿还周五到期的国际货币基金组织(IMF)贷款，希腊总理齐普拉斯要求国际债权人改变金援协议中的苛刻条款。
“如果他们真的接近达成协议，希腊是不会要求推迟还款的，”BMO的Anderson表示。
美元兑日圆JPY=EBS尾盘升0.06%，报124.320日圆，美元兑瑞郎CHF=EBS跌0.13%，报0.93250瑞郎。
美元指数.DXY大致持稳在95.443。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1237 1.1274 -0.33 -7.11 1.2097
美元/日圆 JPY= 124.36 124.24 +0.10 +3.91 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 139.70 140.02 -0.23 -3.50 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9333 0.9335 -0.02 -6.12 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5364 1.5336 +0.18 -1.34 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2502 1.2453 +0.39 +7.61 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7687 0.7784 -1.25 -5.89 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0490 1.0532 -0.40 -12.77 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7310 0.7346 -0.49 -5.74 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7124 0.7145 -0.29 -8.63 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.7564 7.7561 +0.00 +3.81 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.7126 8.7461 -0.38 -3.61 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.2715 8.3005 -0.35 +6.11 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3047 9.3638 -0.63 -1.73 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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