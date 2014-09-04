焦点：创纪录的汇兑损失暂难改变中国企业负债外币化偏好

图中为百元面额的美元和人民币纸钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 李然

路透北京9月4日 - 中国A股上市公司半年报汇兑损失总额突破百亿元人民币，创出汇改九年来新高，舆论矛头指向人民币大幅波动后企业应对不力。

但实际上，对于大部分对外币融资采取敞口策略的企业而言，上半年财务报告中出现的“汇兑损失”只是财务费用在账面上少省了一笔钱，与主业亏损有着云泥之别。

即便人民币汇率波动性有所提高、美元强势并面临加息，带来的外币融资成本增幅还难以超过中美利差。中国企业继续保持负债外币化，并根据汇率判断选择性地进行部分对冲保护，是属正常作法。

“人民币贬值以后，外币负债的成本提高，账面上少省了一笔，说成是亏损原因是不严谨的。”北京金融衍生品研究院首席研究员赵庆明说。

上半年人民币汇率终结多年来单边升值的一贯趋势，引发航空、能源、钢铁、矿产等行业及海外业务比重较大的公司半年业绩折戟汇兑损失。有媒体援引数据统计称，上半年共有704家A股公司录得汇兑净损失，其中净损失过亿的公司多达21家。

赵庆明举例说，粗略估算一笔2%利率的一年期美元债务，还款时人民币要贬值4%综合成本才会到6%，可能都还难以达到同期限人民币贷款利率。相对于人民币贷款而言，这只能说节省的财务费用打了折扣。

他认为，目前人民币的波动率还是不足以超出中美利差，就算是明年上半年美元开始加息，对中美利差的影响也不会很明显。加上中长期人民币兑美元仍会处于升值，利差＋汇差仍让外币负债更能节省财务费用，这种情况至少未来两年内都会存在。

**敞口策略**

企业为规避外币资产的利率汇率风险，一般需要在合同签订时进行套期保值，以便固定成本和收益。不过，采取外币负债的本意就在于利用利差和汇差优势来减少财务成本，在认为风险可控的前提下，企业并无动力付出成本来进行套保。

中国最大钢铁企业之一的宝钢股份(600019.SS)上半年净利下滑，汇兑损失是主因。公司高层此前表示，宝钢有大量美元融资采取敞口策略，上半年人民币汇率贬值给公司带来损失。

宝钢股份总经理戴志浩称，公司汇率风险管理的边界是美元融资利率+汇率波动率<可取得的最低人民币融资利率，并逐笔进行跟踪，“我们追求的是综合财务费用最优，而并非没有汇兑损失，一定程度的汇兑损失只要没有突破公司的汇率管理边界，公司将理性承受。”

在这个基础之上公司宝钢股份判断，从中长期看人民币兑美元应会继续维持稳定或小幅升值，故公司仍对大部分美元融资采取了敞口策略；年初判断今年人民币兑美元将出现阶段性的贬值，贬值期间可能持续到三季度或年底，因此对部分三季度到四季度需还款的近端到期美元融资进行了远期购汇锁定。

某国有大行省级分行外汇业务主管对路透说，对外币债务做完全对冲套保，成本也就提升到跟借人民币债没什么区别了，那也就没有必要做外币负债了。

随着人民币贬值和升值预期的分化，境内美元正变得异常泛滥，美元兑人民币远掉曲线陡峭化明显，更加反映本外币资金利差状况。这也意味着通过远期换汇进行套保，基本上无法享受到本外币利差带来的好处。

上述主管也提到，很多企业的财务部门不愿意做对冲安排，因为对冲交易部分可能体现为汇兑损失，从而影响部门业绩考核；此外很多国内企业内部效率较低，对冲业务单笔审核往往费时费力，内部成本也是阻力。

而国外企业一般都会对汇兑风险进行严格地完全对冲，包括合同定价、成本和收益计划的制定都已考虑到对冲成本。成熟的汇率市场方向难以判断，这样的做法也就回避了通过趋势判断来做套利。

**谨慎对待**

虽然受供求结构的影响，中长期人民币继续升值是大概率事件，但短期波动加剧也是不争事实，这为企业带来或实或虚的风险。对此企业需要谨慎对待，市场也需要辩证分析。

赵庆明表示，作为企业来说，对后期汇率风险做适度判断的情况下，适度做出风险对冲也是有益无害的。“尤其是用波动比较大的外币做负债，就不要指望套利了，还是要关注实体业务。”

对于长期外币负债而言，人民币升值无疑会在整个负债期间内提供较低、甚至为负的财务费用；但只要没有进行完全套保、而保留了部分敞口，汇率波动就有可能在上市公司定期财务报告中体现为汇兑损失，并进而影响市场投资者对股票的价值判断。

一股份行深圳分行人士认为，从股票分析角度来看，汇兑损益的分析当然不能只看数字而不看原因。“但你的利润如果因为汇兑损益出现亏损，当然要去找原因；更深一步的，如果就是因为敞口赌单边，也没有止损机制、没有内控、没有授权，那就是问题。”

银行人士指出，以往国内用以对冲的衍生品市场不够发达，但随着卖出期权等外汇衍生品的完善，及利率、货币互换市场的纵深发展，都会为企业提供更为灵活高效的对冲手段。

后期随着美元加息、人民币融资利率下降等趋势更为明显，企业当前享受的套利空间也会缩窄，外币负债比例也会逐步回落。而随着离岸人民币市场的拓展和跨境人民币融资的便利化，这也有希望成为替代外币融资的工具，起到降低融资成本的作用。（完）

(审校 杨淑祯)

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