2014年将制定统领外汇管理全面改革的总体方案--外管局长

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透北京1月7日 -中国外汇管理局局长易纲近日在国内期刊上撰文称，2014年将研究制定出一个能统领外汇管理全面改革、逻辑清晰、措施明确的总体方案，做到心中有数、主动有为、风险可控。
他以《中国外汇》学术委员会主任的身份在该期刊2014年首期中撰文并称，对方向明、见效快的外汇管理改革举措，一定要在今年工作中就有体现，重在贯彻落实、抓出成效。
而对于涉及面广、需要统筹考虑其他配套措施和条件的外汇管理改革，要大胆探索、试点先行，在实践中摸索规律、凝聚共识。
易纲并表示，要紧紧围绕国际收支基本平衡这个中心任务，加快推进外汇管理的改革创新：继续深化促进贸易投资便利化，加快推进人民币资本项目可兑换，发挥市场在外汇资源配置中的决定性作用，完善外汇储备经营管理，防范跨境资本双向流动冲击。
易纲此前还在《求是》杂志上发表文章指出，现阶段中国外汇管理改革的着力点在于推进贸易和投资便利化，同时要把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理工作的关键，深入研究“托宾税”、无息存款准备金、外汇交易手续费等价格调节手段，抑制短期投机套利资金流出入。(完)
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(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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