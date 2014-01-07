2014年将制定统领外汇管理全面改革的总体方案--外管局长

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京1月7日 -中国外汇管理局局长易纲近日在国内期刊上撰文称，2014年将研究制定出一个能统领外汇管理全面改革、逻辑清晰、措施明确的总体方案，做到心中有数、主动有为、风险可控。
他以《中国外汇》学术委员会主任的身份在该期刊2014年首期中撰文并称，对方向明、见效快的外汇管理改革举措，一定要在今年工作中就有体现，重在贯彻落实、抓出成效。
而对于涉及面广、需要统筹考虑其他配套措施和条件的外汇管理改革，要大胆探索、试点先行，在实践中摸索规律、凝聚共识。
易纲并表示，要紧紧围绕国际收支基本平衡这个中心任务，加快推进外汇管理的改革创新：继续深化促进贸易投资便利化，加快推进人民币资本项目可兑换，发挥市场在外汇资源配置中的决定性作用，完善外汇储备经营管理，防范跨境资本双向流动冲击。
易纲此前还在《求是》杂志上发表文章指出，现阶段中国外汇管理改革的着力点在于推进贸易和投资便利化，同时要把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理工作的关键，深入研究“托宾税”、无息存款准备金、外汇交易手续费等价格调节手段，抑制短期投机套利资金流出入。(完)
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(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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