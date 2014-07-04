汇市一周综述：美欧货币政策前景迥异 美元涨而欧元跌

路透北京7月4日 （整理 李春喜） - 世界杯足球赛八强的产生引人瞩目，外汇市场的表现也同样精彩纷呈。本周热点包括澳洲央行和欧洲央行的利率决定，日本央行第二季短观调查、欧洲、美国和中国等主要经济体PMI数据。其中最具看点的重头戏莫过于美国周四公布的6月非农就业报告。

美国此前公布的先行指标及分析师预估均暗示非农数据可能表现不错，结果果然不负众望。美国6月非农就业岗位激增28.8万个，远远超过预估的21.2万个。数据公布后美元兑欧元、日圆和英镑等主要货币大涨，美国公债价格下跌。

欧洲央行和澳洲央行则均维持利率不变，符合市场预期。但欧元和澳元表现迥异，欧元下跌，澳元则上涨；周四澳洲央行总裁警告投资者低估澳元下跌的可能性后，澳元下跌。

未来一周消息面相对淡静，最重要的当属周三美联储公布6月会议记录及同一天英国央行的会议。美联储的会议记录料显示官员对货币政策正常化的讨论，但也可能显示部分官员强硬的政策立场。

此外，中国将公布CPI、PPI和进出口数据，亦颇为引人关注。

**美欧货币政策前景迥异**

周四公布的美国非农就业数据异常强劲，促使一些分析师考虑将美联储升息的预估时间提前。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli将自己预估加息的时间前移，并在报告中称“在近来的记忆中”这对摩根大通来说是第一次。该行将预测美联储升息的时间从2015年第四季提前至第三季。

巴克莱也认为，如果失业率下降的速度继续超出美联储的预期，而且核心通胀率超过联储的目标水平，联储可能加快行动的步伐。但该行认为对近期政策不会有太大影响。

而反观欧洲，央行总裁德拉吉在周四表示，欧元区经济面临着风险，这意味着利率将在更长时间内保持低位。这也意味着当前处于纪录低点的利率不大可能变化。在稍早的会议上，欧洲央行决定维持利率不变，等待上月采取的刺激政策产生效果。他的讲话和欧洲央行的决定均使欧元受到打击。

非农数据公布后美元兑日圆涨至两周高点，欧元兑美元则跌至一周低点。这也突显出美元和欧元前景的不同--欧洲央行上月刚推出一轮刺激政策，而美联储正在退出刺激政策。非农数据应当使美联储继续缩减购债。

此外，周四公布的路透调查显示，分析师们预计未来一年美元兑主要货币料升值，因经济增长料将回升，通胀率可能随之上涨。

**英国升息预期提振英镑上涨**

路透调查显示，分析师们预测英国升息可能要等到明年初，不过提前升息的机率也在增加。60多位分析师的预测中值显示，明年头三个月英国央行可能首次升息25个基点，这与6月17日的调查结果一致，但分析师们认为今年升息的机率为40%，高于5月调查时的30%。

不过所有分析师都认为，英国央行不会在下周的会议上有所行动。市场预计保持货币政策不变，利率维持在0.5%，资产购买规模也维持在3,750亿英镑。但可能至少会有一名货币政策委员投票在8月升息。

英镑近几天涨至六年高点附近，因数据继续暗示经济在强劲复苏。调查中多数分析师较上月调高了英镑的汇率预估。

分析师们预测到2016年底英国指标利率将逐渐上升至2.25%，到2017年底升至3.0%

德拉吉讲话后，英镑兑欧元上涨约0.25%，触及19个月高位0.79335英镑。英镑贸易加权指数涨至88.9，为约六年来最高。

**瑞典克朗表现最差**

瑞典央行周四将指标利率大幅下调50个基点至0.25%，而分析师原本预期下调至0.5%。这是该行七个月来首次放宽货币政策。更有趣的是央行总裁英韦斯本想降息25个基点，但在投票中被同事以多数票胜出而未能如愿。

受降息打击，瑞典克朗兑欧元跌至近三年低点9.3900，兑美元跌至两年低点6.8749。

下周的重要事件和数据包括美联储公布6月会议记录、英国和韩国央行的利率决定，以及中国公布CPI、PPI和进出口数据，料将对汇市走势产生影响。(完)

(审校 屈桂娟)

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