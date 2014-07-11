汇市综述：美联储会议记录立场温和 葡萄牙银行业问题提振日圆

图中为不同币种和面额的货币纸钞。 REUTERS/Pascal Lauener

整理 李爽

路透北京7月11日 - 本周世界杯半决赛高潮迭起，“日耳曼战车”以7:1的悬殊比分完美复仇“桑巴军团”，阿根廷点球大战4:2淘汰荷兰橙色军团，在这波足球狂热中，汇市表现并不显落寞。上周美国非农就业报告不负众望推高美元后，美元暂作歇息，不过紧接着美联储会议记录的公布即打压美元下挫。临近周末葡萄牙银行业疑虑更是一石激起千层浪，全球股汇债市悉数受到影响，推动避险日圆强劲跳涨。

在欧洲央行多位官员讲话、欧元区疲弱经济数据以及葡萄牙银行业问题的三重压力之下，欧元尽显颓势。而令人失望的澳洲就业数据和中国贸易数据拖累澳元走低，新西兰元在触及三年高位后亦在逼近30年高位时止步。此外，本周一年一度的中美战略与经济对话也备受关注，期间中国同意在条件允许的情况下减少对人民币汇率的干预。

展望下周，重头戏在多国央行的动向上，其中日本央行、加拿大央行、瑞典央行均将召开货币政策会议，澳洲央行和日本央行还有政策会议记录公布，欧洲央行召开管委会会议，美联储发布经济形势褐皮书、美联储主席叶伦就半年货币政策报告在国会做证词陈述。同样颇具看点的经济数据包括中国二季度GDP、国民经济运行发布会以及多国CPI、PPI和贸易数据。

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**美元区间波动**

一段时间以来，美元基本陷于区间内，因市场认为美联储短期内不会有意外的举动，而欧洲央行等其他主要央行预计近期也将保持既定的政策路线。预计美联储在暗示升息机率增强前还将再观察几个月的数据。在定向长期再融资操作(LTROs)今年晚些时候开始实施前，欧洲央行也不会调整政策。

“会议记录显示，美联储对经济复苏的信心增强，且越来越关注退出策略方面的问题，”道明证券美国利率和经济研究部主管Eric Green在一份报告中表示。“在美联储近期的会议记录中，温和的政策立场在逐步减弱，但怎么说还是温和的。”

因美国公债收益率保持在较低水平，美元兑欧元要突破窄幅交投区间有困难，投资人正寻找经济动能不断增强、足以促使美联储开始升息的更明确的信号。“除非美国经济数据改善带动美国公债收益率开始上升，否则美元后市表现将使美元多头受挫，”CIBC World Markets汇市策略部门主管Jeremy Stretch表示。

**欧洲市场再起波澜**

对葡萄牙最大上市银行背后家族控股企业财务状况的担忧，周四在欧洲市场掀起波澜。这应会支撑日圆需求，本周料录得周线涨幅。美元兑日圆报101.35，此前曾跌至七周低位101.06。澳元兑日圆在跌至五周低点94.66后回升至95.09。日圆回吐部分避险买盘引起的涨幅，因分析师强调称，一家葡萄牙银行的问题不会威胁到该国主权评级。

欧元人气全线受挫。欧元兑日圆最新报137.79日圆，此前低见137.50，为2月初以来最低位。欧元兑美元从盘中高点1.3651一度跌至1.3589。英国、德国、法国和意大利工业生产数据疲软，加剧了对欧元的破坏力度。

葡萄牙银行业问题的具体情况至少很难说清，所以市场对于这是银行业的问题，还是更系统的问题看法不一。

墨尔本IG公司的策略师Evan Lucas表示，“考虑到债市和汇市的波动处于纪录最低，股市的波动也接近纪录最低，而且股市处于纪录高位，当前最重要的是保护获利。随后的问题将会是：这是一起孤立事件，还是会引发恐慌的冰山一角？”

这条消息更像是欧洲股市和债市长期上涨后，投资者锁定获利的借口。的确，有信号显示投资者正从欧元区二线国家债市撤出资金，并在新兴市场寻求更高回报。

**商品货币承压但显韧性**

澳洲公布失业率意外升至6%后，澳元遭遇卖盘，而中国6月出口增速低于预期，也进一步令澳元承压。新西兰元触及三年高位，但在30年高位前止步。 不过高收益的澳元和新西兰元仍受到良好支撑，暗示市场并未全面撤出风险资产。

新西兰元兑美元若升破0.8842，则将重返1985年以来高位。新西兰元贸易加权指数已处在汇率自由浮动以来的高位。不过交易商表示，新西兰元的下行空间料有限，因新西兰可能进一步升息。(完)

(审校 屈桂娟)

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