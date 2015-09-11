焦点：广场协议签署30年后 问题相似但汇市环境已大不相同

路透伦敦9月10日 - 想像一下，当今世界几大经济强国针对全球经济及金融的现状和发展方向起草一份公报，会是怎样的光景？

若出现以下措辞，几乎没什么人会感到意外：

“当前经济在通胀下滑的架构下实现持续扩张...通胀率未显示有回升迹象...近几年利率明显下滑...”

下面这句话会在外汇市场引起轩然大波，但放在2015年却也并非不合时宜：

“美元以外的主要货币兑美元再有一定幅度的有序升值，将会是可取的。(各国财长及央行总裁)已做好准备，若能够带来帮助，将采取更为紧密的合作，以促成此事。

这些话是并非出自上周末20国集团(G20)土耳其会议声明，而是来自30年前的这个月所签署的一份跨国经济公报。这份公报就是历史上大名鼎鼎、金融市场想起来莫不肃然起敬的“广场协议”。

今日情况与1985年有明显相似之处--美元强劲上涨一直是牵引全球经济成长、资金流动及政策决定的关键因素。然而当今世界金融与经济版图的错综复杂程度远非昔日可比，决策者想要引导汇率更是难上加难。

1985年9月22日在纽约广场大饭店，涵盖五个主要工业大国的五国集团(G5，Group of Five)--美国、日本、西德、英国及法国--同意采取行动逆转引发情势不稳的美元劲升走势；在会议之前的七年期间，美元升值超过50%。

G5的联合力量极为成功，不到两年时间，美元贬值40%左右，结果G5连同加拿大，不得不再次于巴黎开会，拟出所谓的“罗浮宫协议”。

拿这两项重大协议，与上周末G20在安卡拉发表的公报，来比较一下差异。G20公报重申支持更具弹性的汇率，并警告不可发动货币竞贬。

G20成员性质多元，其中不乏中国、土耳其及巴西等“新兴”经济体，想要让G20达成共识，难度远高于30年前关系密切的G5会议。

**波动性**

而今日的全球经济、央行金融及金融市场面貌，已经与1985年截然不同。当年以10亿美元单位衡量的事务，现在变成动辄以几个万亿(兆)美元计算，当年计较的是几分钟差距，现在争的是十亿分之一秒之差，而经济自由主义也成了当今的全面王道。

澳洲国民银行全球外汇策略负责人之一Nick Parsons，对广场协议印象深刻。他回想起在1984年年底，以投资经理人身份作出的第一笔外汇交易，是在248日圆水准卖出美元，然而之后美元兑日圆汇率却是反向大涨13日圆，升至261日圆。

他被叫去解释看法，且被问及是否仍深具信心。当时他顶住了，其仓位到1986年在160日圆水平时才平仓。这有一大部分要感谢广场协议。

但如此对比极端的汇价走势现在已不复见，所以起始点非常不同。

“但现在，不同资产类别之间已有更大的内部连通性，例如，汇率波动正以前所未有的方式影响着其他资产，”他说。

“其他资产类别被带累波动的可能性很大，”他说。

2007-09年危机之后，全球各央行已将利率降至记录低点，汇率成为决策官员仅剩的几个可刺激出口竞争力及经济增长的手段之一。

广场协议和罗浮宫协议在快速全球化和市场自由化的时期十分突出，尽管在这之后，又出现过几次主要央行联手干预全球汇市的情况。

1994-1995年，美联储、日本央行及欧洲国家的央行经常联手干预以支撑美元；2000年时，美联储及日本央行和新成立的欧洲央行也曾合力推升刚问世不久的欧元。

美元自从1970年代初期成为可自由浮动货币以来，经历了两轮大的上涨走势，两次分别持续了七年。1978-1985年期间涨幅超过50%，而1995-2002年这一轮涨幅约35%。

如果历史可做为指引，美国最新这一轮大涨还有三年可走，而且有充裕的上档空间--到2015年8月止的四年中，美元涨幅约为20%。

**加强合作**

不过近来市场不时突然出现震荡，让投资者和决策层都绷紧了神经。例如，在8月24日周一那天，美元兑日圆在几分钟内大跌4日圆，随后展开反弹。

而就在8月，中国加入本币贬值行列，将全球汇率战推至一个新的高度，多种新兴市场货币兑美元跌至历史低点。

摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker也认为，目前签订新广场协定、或者采取任何层面的直接协同干预市场行动的“条件尚不具备”。

他说，要想实现这些，“必须有某一方让步”。为了应对汇率波动，决策者必须先解决根源问题，即各方对相对投资回报的预期存在分歧。

“我认为大家都希望在汇率问题上保持灵活，但最终结果可能却是决策者在稳定机制方面加强合作，”Redeker表示。

Redeker认为，这些“机制”包括财政政策、货币政策和结构性改革，而这些举措的效果都需要数年时间才能显现。(完)

(编译 张明钧/蔡美珍/李婷仪/徐文焰；审校 郑茵/张荻/王颖/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。